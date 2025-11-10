Acidente envolvendo dois veículos causa capotamento no bairro Cidade Baixa

Acidente aconteceu por volta das 8h. Alberi Neto / Agencia RBS

Uma colisão entre dois veículos foi registrada por volta das 8h desta segunda-feira (10), na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no Cidade Baixa, em Porto Alegre. Um dos condutores ficou levemente ferido.

De acordo com o relato de um dos motoristas, um HB20 e um Onix seguiam em direção ao centro da cidade, quando um dos veículos tentou trocar de faixa.

Nessa manobra, os carros bateram lateralmente. O HB20 capotou e o motorista foi retirado do veículo com a ajuda dos bombeiros. Ele foi atendido inicialmente na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do Onix não se feriu.