Abastecimento de água é normalizado em Porto Alegre após queda de luz em estações de tratamento

Passagem do ciclone extratropical deixou pontos da Capital sem luz, o que afetou estações de abastecimento. André Ávila / Agencia RBS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou na manhã deste domingo (9) que todas as ocorrências de falta de energia elétrica nos sistemas de saneamento de Porto Alegre foram normalizadas. Com isso, não há mais falta de água registrada nas estações de tratamento da cidade.

No começo da manhã, falta de luz ainda afetava a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat), no bairro Vila Jardim. O funcionamento no ponto também foi normalizado.

Leia Mais RS tem 200 mil pontos sem luz após passagem de ciclone extratropical

A queda de energia nas estações da Capital se deu após os fortes ventos que atingiram o Estado durante a passagem do ciclone extratropical. Em todo o RS, 200 mil pontos ficaram sem luz.