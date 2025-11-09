Porto Alegre

Após ciclone
Notícia

Abastecimento de água é normalizado em Porto Alegre após queda de luz em estações de tratamento

Interrupção no serviço se deu após registro de chuva e ventos fortes. Mau tempo deixou 200 mil pontos sem energia elétrica no Estado

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS