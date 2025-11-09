Abastecimento de água é normalizado em Porto Alegre após queda de luz em estações de tratamento

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou na manhã deste domingo (9) que todas as ocorrências de falta de energia elétrica nos sistemas de saneamento de Porto Alegre foram normalizadas. Com isso, não há mais falta de água registrada nas estações de tratamento da cidade.
No começo da manhã, falta de luz ainda afetava a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat), no bairro Vila Jardim. O funcionamento no ponto também foi normalizado.
A queda de energia nas estações da Capital se deu após os fortes ventos que atingiram o Estado durante a passagem do ciclone extratropical. Em todo o RS, 200 mil pontos ficaram sem luz.