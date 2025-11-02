Porto Alegre

Aos que já se foram
Notícia

"A gente tem esse dia como sagrado": como foi o movimento em cemitérios de Porto Alegre no domingo de Finados

Visitantes relembraram entes queridos que já partiram, colocaram flores e limparam jazigos

Anderson Aires

