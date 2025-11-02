"A gente tem esse dia como sagrado": como foi o movimento em cemitérios de Porto Alegre no domingo de Finados

Movimento no Cemitério Santa Casa, em Porto Alegre, começou a aumentar por volta das 10h. Anderson Aires / Agência RBS

Em meio ao tempo nublado, flertando com pancadas de chuva a qualquer momento, a movimentação nos principais cemitérios de Porto Alegre foi intensa neste domingo (2), Dia de Finados, mas sem registro de grandes concentrações de pessoas ou aglomerações.

A circulação de carros e pessoas pela Avenida Oscar Pereira, que concentra cemitérios como o da Santa Casa e o São Miguel e Almas, era tranquila por volta das 9h e começou a aumentar perto das 10h.

Visitantes com olhos carregados de lágrimas, portando flores na mão e fazendo orações para os entes queridos que já se foram marcavam o ambiente desses locais. Do lado de fora, ambulantes aproveitavam para vender flores e velas.

Amor em vida

O casal formado pela do lar Ieda dos Santos, 67 anos, e pelo aposentado Alcione dos Santos, 75 anos, aproveitou a data para visitar o jazigo do filho e de outros parentes no São Miguel e Almas. Os dois perderam o filho, vítima de um ataque cardíaco, há cerca de dois anos. Santos reforça a necessidade de dar valor a quem amamos em vida:

— A gente tem de aproveitar mais o tempo com as pessoas que amamos enquanto elas estão aqui, quando a gente tem essa oportunidade. Elas iam apreciar muito mais.

Santos também visitou o Cemitério Santa Casa, que fica em frente ao São Miguel e Almas, para fazer algumas fotos, hobby e paixão que leva para a vida. No local, ele aproveitou a imponência das lápides e das estruturas arquitetônicas para registros fotográficos.

Ieda dos Santos (E) e Alcione dos Santos (D) visitaram os cemitérios Santa Casa (foto) e São Miguel e Almas. Anderson Aires / Agência RBS

Dia sagrado

Ainda no Cemitério Santa Casa, a aposentada Mercy Almeida Martins, 77 anos, visitava o túmulo dos pais. A moradora de Gravataí aproveitou a ida ao local para colocar uma flor no jazigo de Teixeirinha, um dos mais visitados. Ela mantém essa tradição de homenagear o artista há pelo menos 10 anos. Acompanhada do filho, Mercy destaca como encara o Dia de Finados:

— A gente tem esse dia como sagrado. Às vezes eu até digo para o meu filho: "Agora vai ser o último ano que eu vou, não vou mais". Fico muito cansada. Mas daí chega o dia e dá vontade de vir.

A direção do Cemitério Santa Casa estima que o fim de semana deve terminar com cerca de 3,5 mil visitantes (1,5 mil no sábado e 2 mil neste domingo).

Mercy Almeida Martins aproveitou para visitar o túmulo de Teixeirinha no Cemitério Santa Casa. Anderson Aires / Agência RBS

Limpeza das lápides

Outro complexo conhecido pelo tamanho e pela grande quantidade de visitantes, o Cemitério Municipal São João, na zona norte da Capital, também apresentava movimento tranquilo na manhã deste domingo. Com entradas e saídas sem aglomeração, o local era marcado pela calmaria.

Entre os jazigos, alguns familiares aproveitaram a trégua da chuva para limpar lápides, colocar flores e ajustar as estruturas. Adolescentes se ofereciam para fazer parte do serviço em troca de alguma quantia em dinheiro.

Um desses visitantes era Solange Ester Pippi Camejo. Além de varrer os túmulos dos pais, tios e avós, ela aproveitou para tirar o excesso de sujeira dos jazigos vizinhos.

— Estou limpando esses aqui porque vejo os túmulos abandonados. Acho uma tristeza. É para deixar um pouquinho mais agradável para que, quando vier algum outro familiar, ele possa ter uma visão melhor.

Solange Ester Pippi Camejo limpou jazigos de familiares e do entorno. Anderson Aires / Agência RBS

Solange diz que estranhou o baixo movimento na manhã deste domingo de Finados. Lembrou que, anos atrás, costumava encontrar o local lotado, inclusive reencontrando antigos vizinhos e conhecidos.