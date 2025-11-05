"A gente perdeu tudo", diz dono de loja de calçados atingida por incêndio no Centro Histórico

Casarões abrigavam loja de calçados e bazar. André Malinoski / Agência RBS

Um dos donos da loja de calçados atingida por um incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta quarta-feira (5), disse ter perdido tudo na ocorrência. A empresa Amorim Calçados é da família da esposa de Lizandro Krug e alugava o espaço.

Emocionado, o empresário falou do impacto do incêndio nos negócios.

— A única coisa que eu sei é que a gente perdeu tudo. Não tem o que falar. A gente veio de várias crises. A gente veio de uma pandemia, ficamos seis meses com a loja fechada. A gente veio de uma enchente — relatou.

A loja contraiu dívidas para voltar a funcionar. O empresário afirma ter feito reformas no imóvel.

Segundo Krug, o fogo teria começado no casarão vizinho.

— A coisa que eu mais cuidei do meu prédio, que não começou o fogo, é a elétrica. (...) Era tudo elétrica nova. A gente sempre teve esse cuidado, porque, como é prédio velho e é loja de calçado, com caixa de sapato, então a gente sempre teve esse cuidado maior — contou o lojista.

A companheira de Krug, herdeira do negócio que está há mais de uma geração na família, ficou abalada após tomar conhecimento do episódio.

— A minha esposa está acabada. Imagina, ela brigou tanto para cuidar (da loja) para o pai dela. Era mais fácil a gente ter uma lojinha para cuidar do que ter esse elefante branco. Aluguéis são caríssimos num prédio desse. Tem conta para pagar até 2030 quase. Vou fechar a loja e vamos botar um negocinho para tocar e continuar a nossa vida — lamentou o lojista.

O início do incêndio

Os casarões históricos, de 1884, abrigam dois estabelecimentos: a Amorim Calçados e a Loja Irmãos.

De acordo com Lizandro, funcionários alertaram que havia fumaça no prédio ao lado. Ele conta que não havia produtos combustíveis nos casarões.

— Quando eu fui entrar ali no prédio do lado para ver, tudo escuro, vi a fumaça saindo.

O fogo começou por volta das 14h45min. De acordo com a Defesa Civil, três pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital por inalação de fumaça, mas os ferimentos são sem gravidade.