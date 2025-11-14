Porto Alegre

Incêndio
Notícia

"A gente correu atrás de picaretas para quebrar o muro": vizinhos ajudaram a socorrer moradores de casa em chamas em Porto Alegre

Idosa e o filho dela, além de dois cães, foram resgatados de imóvel no Parque dos Maias

Paulo Rocha

