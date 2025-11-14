"A gente correu atrás de picaretas para quebrar o muro": vizinhos ajudaram a socorrer moradores de casa em chamas em Porto Alegre

Homens quebraram parede para ajudar no resgate de vizinhos. Paulo Rocha / Agencia RBS

Um buraco aberto com picaretas salvou a vida de uma idosa, do filho dela e de dois cães na tarde desta sexta-feira (14) na comunidade do Parque dos Maias, no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. A família estava em casa quando o imóvel foi atingido por um incêndio.

— A gente correu atrás de picaretas para conseguir quebrar o muro — narra Gabriel Skopinski, um dos vizinhos que auxiliou no resgate.

Leia Mais Incêndio atinge casa e moradores precisam ser resgatados na zona norte de Porto Alegre

A idosa, de 76 anos, e o filho dela, de 41 anos, foram socorridos com ferimentos leves e sinais de intoxicação por fumaça. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois cães da família também foram resgatados com vida.

Fogo em motor de carro provocou incêndio

O fogo começou por volta das 12h, após uma explosão no motor de um dos dois veículos estacionados na garagem da residência. Em poucos minutos, as chamas se alastraram para os cômodos superiores, consumindo rapidamente a estrutura de alvenaria.

O filho dela tentou conter o fogo com baldes d'água e um extintor, mas logo foi vencido pela fumaça densa.

— No terceiro balde d'água, já não dava para entrar mais dentro de casa — relata Geison Prestes Bresler.

A idosa tem dificuldades de locomoção. O morador conseguiu levá-la para os fundos do pátio da residência, junto com os cachorros, onde ficaram acuados, temendo uma explosão ou desabamento.

Foi então que a solidariedade dos vizinhos entrou em cena.

Ajuda de vizinhos

Sem conseguir retirar a idosa pela frente da casa, moradores da região se mobilizaram e, com picaretas e escadas improvisadas, escalaram muros e quebraram um muro nos fundos da casa.

— Ela não conseguia ficar em pé, não dava para tirar com corda. A gente teria que quebrar a parede — conta Maicon Codevilla, um dos vizinhos que participou do resgate.

Os primeiros bombeiros que chegaram ao local já atuavam na tentativa de debelar as chamas na parte da frente. Nos fundos, a partir de uma casa conjugada, vizinhos trabalharam para salvar a família.

— Estava uma loucura. A gente começou a correr, pegou escadas e puxou mangueiras. Estava tudo pegando muito fogo — diz Gabriel Skopinski.

Imóvel de alvenaria foi consumido pelas chamas. Paulo Rocha / Agencia RBS

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e atuou com cinco equipes. Segundo a corporação, a carga de incêndio era alta devido ao tamanho da casa e à presença dos veículos na garagem.