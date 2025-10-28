Porto Alegre

Novidade na Capital
Notícia

Zaffari inaugura novo shopping em Porto Alegre nesta semana; veja como ficou e quais as marcas confirmadas

Com 70 espaços para lojas, empreendimento estreia com 60% da área bruta locável ocupada

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS