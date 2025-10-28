Zaffari inaugura novo shopping em Porto Alegre nesta semana; veja como ficou e quais as marcas confirmadas

Após mais de dois anos de obra, inaugura nesta quinta-feira (30) o Bourbon Carlos Gomes, novo shopping do Grupo Zaffari. Com três acessos em ruas do bairro Bela Vista, na zona norte de Porto Alegre, o empreendimento terá 70 lojas, entre operações de moda, serviços e gastronomia — a grande aposta do complexo.
Segundo o diretor da empresa Claudio Luiz Zaffari, algumas lojas ainda estarão em obras nos próximos meses.
— Inauguramos nesta semana com 60% da área bruta locável (ABL) já em operação. Estamos negociando com outros parceiros para trazer coisas diferentes a Porto Alegre. Vamos trabalhar para preencher os espaços com operações qualificadas.
O empresário projeta que 83% dos espaços estarão ocupados até março de 2026.
No total, o empreendimento tem 13,2 mil metros quadrados de área construída. Junto do complexo, também foram erguidas duas torres corporativas.
Com três andares de área voltada a lojas, o Bourbon Carlos Gomes já inaugura com decoração de Natal. Corredores e escadas receberam luzes pendentes e decoração alusiva.
Ao caminhar pelo complexo, percebe-se que poucos espaços ainda estão com tapumes. Na praça de alimentação, por exemplo, há apenas quatro lojas vazias. Nas demais áreas, trabalhadores realizam os últimos ajustes para a abertura das unidades.
Uma das âncoras do shopping será um supermercado do próprio Zaffari, que fica no primeiro andar. Apesar de menor do que as unidades da rede abertas recentemente, a operação promete variedade de produtos.
Gastronomia
O ponto forte do Bourbon Carlos Gomes será a gastronomia. Para preencher espaços na praça de alimentação, o Zaffari assinou contrato com redes tradicionais de fast-food e restaurantes de comidas típicas como o Dipa Galetos & Grelhados, o Pop Poke, o Boali e o Trópico.
Haverá ainda uma operação da marca Freddo, que funcionará dentro da Livraria Paisagem, que ocupará um espaço de mais de 400 metros quadrados. A rede Kopenhagen também irá instalar uma unidade.
Alta gastronomia
O grande destaque do complexo, segundo o Grupo Zaffari, é a oferta de restaurantes de alta gastronomia.
Já estará funcionando a partir desta quinta-feira o restaurante da Cervejaria Salvador, de Caxias do Sul, que vai ficar em um espaço de 500 metros quadrados, no segundo piso.
Já o Grupo Press, de Porto Alegre, prepara os últimos ajustes para abrir uma nova operação do Bah, tradicional restaurante de culinária gaúcha. O grupo também terá uma unidade do Press Café.
De São Paulo, o restaurante Paparoto Cucina, abrirá no Bourbon Carlos Gomes a sua primeira operação no sul do país. Sob o comando da chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do reality show MasterChef Profissionais no Brasil, a marca é recomendada pelo Guia Michelin.
Outro estreante no Rio Grande do Sul que estará no Bourbon Carlos Gomes é a vinícola Narbona, criada em 1909 no Uruguai. O investimento na loja de Porto Alegre é de R$ 6 milhões.
Moda
Para preencher as opções de moda, o Grupo Zaffari assinou contrato com grifes consagradas, como Hering e Reserva, que já inauguram nesta quinta-feira. A Farm ainda estará em obras nas próximas semanas.
Outra novidade é a Bayard Esportes, criada há 70 anos. Também de acessórios esportivos, a Chase Brasil, voltada para o público feminino, vai estrear na Região Sul no Bourbon Carlos Gomes.
Serviços
O Bourbon Carlos Gomes também terá uma academia. A operação será da rede Bio Ritmo, de São Paulo, que também estreia na Região Sul. A abertura está prevista para o primeiro trimestre de 2026.
Outra novidade no shopping será o salão de beleza Bioma Brisa, que pertence ao grupo Laces and Hair, criado há 35 anos.
Por fim, a de cosméticos e outros produtos voltados à beleza, a Belshop também terá uma loja próxima ao supermercado do Zaffari. E a Panvel, que aposta no mesmo segmento, mas com produtos de marca própria, também terá uma farmácia no mesmo pavimento.
Cinema "vip"
O Bourbon Carlos Gomes terá um cinema da bandeira "VIP" da rede Cinépolis, criada em 1971 no México. Com poltronas maiores, o espaço contará com garçons servindo os clientes. Serão quatro salas com 61 lugares em cada. A expectativa é de a unidade ser inaugurada no final de novembro. A operação ficará junto à praça de alimentação.
O foco do cinema será em grandes lançamentos, mas existe a ideia de reservar uma das salas para filmes considerados "cult". Será a primeira unidade da rede neste formato no Rio Grande do Sul. A Cinépolis possui outros três cinemas no Estado: um em Porto Alegre, um em Santa Maria e outro em Caxias do Sul.
Complexo multiuso
O Bourbon Carlos Gomes integra um complexo multiuso que inclui duas torres comerciais: A Z Tower Corporate, do Grupo Zaffari, que contará com terraço verde, jardim suspenso e ambiente externo de uso coletivo. Já a torre UMA Corporate, da UMA Incorporadora, tem 12 pavimentos, com 800 metros quadrados de área por andar.
Segundo a gestão do Bourbon Carlos Gomes, o conceito busca trazer a experiência do ambiente externo para dentro do shopping. O projeto utiliza elementos orgânicos, como pedras, madeira e vegetação, com iluminação natural, por meio de de aberturas no teto. O complexo ainda terá estacionamento de três andares, com 1.268 vagas.