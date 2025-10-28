Zaffari inaugura novo shopping em Porto Alegre nesta semana; veja como ficou e quais as marcas confirmadas

Bourbon Carlos Gomes já inaugura com decoração de Natal. Renan Mattos / Agencia RBS

Após mais de dois anos de obra, inaugura nesta quinta-feira (30) o Bourbon Carlos Gomes, novo shopping do Grupo Zaffari. Com três acessos em ruas do bairro Bela Vista, na zona norte de Porto Alegre, o empreendimento terá 70 lojas, entre operações de moda, serviços e gastronomia — a grande aposta do complexo.

Segundo o diretor da empresa Claudio Luiz Zaffari, algumas lojas ainda estarão em obras nos próximos meses.

— Inauguramos nesta semana com 60% da área bruta locável (ABL) já em operação. Estamos negociando com outros parceiros para trazer coisas diferentes a Porto Alegre. Vamos trabalhar para preencher os espaços com operações qualificadas.

O empresário projeta que 83% dos espaços estarão ocupados até março de 2026.

No total, o empreendimento tem 13,2 mil metros quadrados de área construída. Junto do complexo, também foram erguidas duas torres corporativas.

Com três andares de área voltada a lojas, o Bourbon Carlos Gomes já inaugura com decoração de Natal. Corredores e escadas receberam luzes pendentes e decoração alusiva.

Ao caminhar pelo complexo, percebe-se que poucos espaços ainda estão com tapumes. Na praça de alimentação, por exemplo, há apenas quatro lojas vazias. Nas demais áreas, trabalhadores realizam os últimos ajustes para a abertura das unidades.

Uma das âncoras do shopping será um supermercado do próprio Zaffari, que fica no primeiro andar. Apesar de menor do que as unidades da rede abertas recentemente, a operação promete variedade de produtos.

Gastronomia

O ponto forte do Bourbon Carlos Gomes será a gastronomia. Para preencher espaços na praça de alimentação, o Zaffari assinou contrato com redes tradicionais de fast-food e restaurantes de comidas típicas como o Dipa Galetos & Grelhados, o Pop Poke, o Boali e o Trópico.

Área da praça de alimentação. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Haverá ainda uma operação da marca Freddo, que funcionará dentro da Livraria Paisagem, que ocupará um espaço de mais de 400 metros quadrados. A rede Kopenhagen também irá instalar uma unidade.

Alta gastronomia

O grande destaque do complexo, segundo o Grupo Zaffari, é a oferta de restaurantes de alta gastronomia.

Já estará funcionando a partir desta quinta-feira o restaurante da Cervejaria Salvador, de Caxias do Sul, que vai ficar em um espaço de 500 metros quadrados, no segundo piso.

Já o Grupo Press, de Porto Alegre, prepara os últimos ajustes para abrir uma nova operação do Bah, tradicional restaurante de culinária gaúcha. O grupo também terá uma unidade do Press Café.

De São Paulo, o restaurante Paparoto Cucina, abrirá no Bourbon Carlos Gomes a sua primeira operação no sul do país. Sob o comando da chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do reality show MasterChef Profissionais no Brasil, a marca é recomendada pelo Guia Michelin.

Outro estreante no Rio Grande do Sul que estará no Bourbon Carlos Gomes é a vinícola Narbona, criada em 1909 no Uruguai. O investimento na loja de Porto Alegre é de R$ 6 milhões.

Moda

Para preencher as opções de moda, o Grupo Zaffari assinou contrato com grifes consagradas, como Hering e Reserva, que já inauguram nesta quinta-feira. A Farm ainda estará em obras nas próximas semanas.

Outra novidade é a Bayard Esportes, criada há 70 anos. Também de acessórios esportivos, a Chase Brasil, voltada para o público feminino, vai estrear na Região Sul no Bourbon Carlos Gomes.

Claudio Luiz Zaffari apresentou novo empreendimento na manhã desta terça-feira (28). Renan Mattos / Agencia RBS

Serviços

O Bourbon Carlos Gomes também terá uma academia. A operação será da rede Bio Ritmo, de São Paulo, que também estreia na Região Sul. A abertura está prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Outra novidade no shopping será o salão de beleza Bioma Brisa, que pertence ao grupo Laces and Hair, criado há 35 anos.

Salão de beleza já inaugura nesta semana dentro do shopping do Zaffari. Bioma Brisa / Divulgação

Por fim, a de cosméticos e outros produtos voltados à beleza, a Belshop também terá uma loja próxima ao supermercado do Zaffari. E a Panvel, que aposta no mesmo segmento, mas com produtos de marca própria, também terá uma farmácia no mesmo pavimento.

Cinema "vip"

O Bourbon Carlos Gomes terá um cinema da bandeira "VIP" da rede Cinépolis, criada em 1971 no México. Com poltronas maiores, o espaço contará com garçons servindo os clientes. Serão quatro salas com 61 lugares em cada. A expectativa é de a unidade ser inaugurada no final de novembro. A operação ficará junto à praça de alimentação.

Cinema terá poltronas maiores e atendimento de garçons. Grupo Zaffari / Divulgação

O foco do cinema será em grandes lançamentos, mas existe a ideia de reservar uma das salas para filmes considerados "cult". Será a primeira unidade da rede neste formato no Rio Grande do Sul. A Cinépolis possui outros três cinemas no Estado: um em Porto Alegre, um em Santa Maria e outro em Caxias do Sul.

Complexo multiuso

O Bourbon Carlos Gomes integra um complexo multiuso que inclui duas torres comerciais: A Z Tower Corporate, do Grupo Zaffari, que contará com terraço verde, jardim suspenso e ambiente externo de uso coletivo. Já a torre UMA Corporate, da UMA Incorporadora, tem 12 pavimentos, com 800 metros quadrados de área por andar.

Torre UMA Corporate, da UMA Incorporadora, tem 12 pavimentos. Grupo Zaffari / Divulgação