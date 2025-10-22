Votação do projeto de concessão do Dmae pode seguir até o início da madrugada, estima vice-líder do governo Melo

Sessão em que será votado o projeto de concessão do Dmae deve ser longa na Câmara Municipal de Porto Alegre. Ana Terra Firmino / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

A Câmara Municipal de Porto Alegre vai votar na sessão desta quarta-feira (22) a concessão do Dmae à iniciativa privada, mesmo que seja preciso invadir a madrugada de quinta-feira (23). Pelo menos, é o que espera a base do governo.

— Nossa orientação foi inclusive para que os membros da base desmarcassem qualquer compromisso, que hoje (quarta-feira) o nosso compromisso é na Câmara de Vereadores para votar o projeto da concessão parcial do Dmae, independentemente do horário — revelou o vice-líder do governo, Marcos Felipi (Cidadania).

Questionado se a prefeitura tem maioria para aprovar o projeto, o vereador acredita que tem apoio suficiente, mas pondera que uma negociação durante o debate pode ajudar na aprovação:

— Possivelmente vai ter emendas no projeto e isso vai facilitar com que a gente ainda consiga ter uma margem dos votos que são suficientes.

Felipi ainda destacou que não havia obrigatoriedade de o projeto ser analisado na Câmara do Vereadores:

— Isso foi uma decisão do prefeito Sebastião Mello, veio para a Câmara de Vereadores, nós fizemos 17 audiências públicas sobre a concessão parcial do Dmae nas 17 regiões de Orçamento Participativo, nós fizemos aqui na Casa a comissão especial que tratou sobre a concessão parcial do Dmae com membros da base e da oposição do governo e já está há alguns dias na ordem do dia.

O que prevê o projeto

O futuro parceiro privado será responsável pelos serviços de distribuição da água potável e manutenção desta rede, cobrança das contas, coleta e tratamento de esgoto

A prefeitura e o Dmae continuarão responsáveis pela captação e tratamento da água bruta, drenagem urbana da chuva (pluvial) e sistema de proteção contra enchentes

O projeto diz que os recursos arrecadados com a concessão serão aplicados em melhorias para o manejo das águas pluviais e proteção de cheias. Também é previsto usar os recursos para garantir a "modicidade tarifária"

Outro artigo diz que a concessão parcial do Dmae não causará a extinção de cargos públicos nem prejuízo à estabilidade dos servidores do departamento

São necessários 18 votos, o que significa maioria absoluta, para aprovar a autorização da concessão. O prefeito Sebastião Melo tem maioria na Câmara, com uma base de 23 vereadores, ante 12 oposicionistas. Contudo, o projeto é polêmico por envolver a concessão de serviços essenciais à iniciativa privada.

Estratégias de votação

Aliados de Melo estão cientes de que a oposição tentará alongar os debates ao máximo. Um dos objetivos da estratégia é adiar a votação pelo adiantado da hora ou por uma perda de quórum, o número mínimo de parlamentares presentes para manter a sessão aberta.

— O mais importante é começar a discussão da proposta. Se der tempo, votamos na quarta — diz Idenir Cecchim (MDB), líder do governo na Câmara.

O início da discussão do projeto é importante para o governo porque serve como garantia de que, nas sessões seguintes, ele continuará como prioridade na pauta enquanto não for votado.

Para a líder da bancada do PT, a vereadora Natasha Ferreira, a confusão da última semana entre Guarda Civil Metropolitana, manifestantes e parlamentares de oposição deixou o "clima tenso" na Câmara. Por isso, ela defende que a análise do projeto seja adiada pelo menos até a próxima semana.

— Hoje o ambiente é de briga, acusação, vai ter polícia de novo. Precisamos ser responsáveis e distensionar. Topamos iniciar a discussão na próxima segunda (27) — sugere Natasha.

Segurança na Câmara

Horas antes da votação, a Câmara recebeu um reforço no esquema de segurança nesta quarta-feira (22). A ação é motivada pela confusão generalizada que interrompeu a sessão na última semana, após manifestantes favoráveis e contrários à proposta tentarem entrar no plenário.

Para evitar novo tumulto durante a sessão agendada para as 14h, gradis foram instalados no portão principal da Câmara, a fim de organizar e controlar a entrada dos interessados em acompanhar a votação. A medida faz parte do protocolo de segurança de "dias atípicos" na Casa, conforme resolução da Mesa Diretora publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta quarta-feira.

O protocolo de segurança também prevê que os interessados em acompanhar a sessão plenária realizem cadastro antes de acessar o plenário Otávio Rocha. Para isso, deverão apresentar documento com foto.