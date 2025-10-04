Porto Alegre

Centro de Porto Alegre
Notícia

Vídeo mostra ônibus desgovernado colidindo em carros, pegando fogo e adolescentes saindo do veículo em desespero

Veículo de turismo levava 57 alunos adolescentes de Vacaria, que não tiveram ferimentos. Chamas também atingiram prédio

Fábio Schaffner

