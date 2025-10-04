Vídeo mostra ônibus desgovernado colidindo em carros, pegando fogo e adolescentes saindo do veículo em desespero

Vídeos de câmeras de segurança obtidos pela reportagem de Zero Hora mostram o ônibus de excursão que levava alunos de uma escola de Vacaria descendo desgovernado a Rua Espírito Santo, no centro de Porto Alegre, na tarde de sexta-feira (3), colidindo contra veículos estacionados e pegando fogo. As imagens registraram o desespero dos adolescentes para descer do ônibus e a ajuda de pessoas que estavam na rua naquele momento.

Um edifício residencial foi atingido pelas chamas do ônibus. Ninguém se feriu no incidente, mas os envolvidos inalaram fumaça, que foi vista a quilômetros de distância na cidade.

Investigação do acidente

A Polícia Civil investiga o que causou o incidente e deve ouvir as testemunhas nos próximos dias. Conforme o delegado Paulo César Jardim, a polícia aguarda a conclusão da perícia do local para dar andamento às investigações.

A prefeitura de Vacaria informou que os estudantes que estavam no veículo chegaram ao município por volta das 2h de hoje. Todos passam bem e receberam apoio psicológico na chegada. Eles seguirão com acompanhamento nos próximos dias.

Como começou o fogo

O incêndio no ônibus foi registrado no Centro Histórico de Porto Alegre por volta das 16h desta sexta. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento no local.

— Era um ônibus de excursão com 57 crianças que estavam visitando o Palácio Piratini, numa visita escolar. Quando eles terminam a visita, entram no ônibus e iniciam o deslocamento, que seria para o próximo ponto, no Barra Shopping, aqui em Porto Alegre. Na descida da Espírito Santo, o motorista do ônibus bate nos fios de alta tensão da via, de energia elétrica. Então, ele para o ônibus, segundo o relato, aciona o freio de mão, desce e, quando ele vai verificar esse ônibus, (o veículo) inicia um deslocamento, começa a descer por conta própria com as pessoas dentro do ônibus — explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker.

Ainda conforme o comandante, todos foram retirados do coletivo e ninguém chegou a ficar ferido, apenas houve inalação de fumaça. O ônibus vinha de Vacaria, município da Serra, e realizava uma excursão com estudantes com idades entre 15 e 17 anos.