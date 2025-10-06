Porto Alegre

Moradia compacta
Notícia

Vida com aluguel baixo (e banheiro compartilhado): como funcionam os colivings que viraram tendência em Porto Alegre

Modelo está associado ao aumento de vagas em universidades públicas nas últimas décadas e à diminuição de casas estudantis bancadas por governos

Guilherme Gonçalves

