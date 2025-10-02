Vereadores aprovam instalação de câmeras em salas de aula de escolas da rede municipal de Porto Alegre

Projeto estabelece que os equipamentos serão instalados em salas de aula, bibliotecas, parques e espaços de uso comum. Porthus Junior / Agencia RBS

Os vereadores aprovaram nesta quarta-feira (1º) o projeto que prevê a implantação de sistema de monitoramento por câmeras de vídeo em escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre e nas instituições de Educação Infantil parceirizadas. O placar foi de 19 votos favoráveis a oito contrários à matéria, de autoria do vereador Jessé Sangalli (PL).

Uma das cinco emendas ao texto aprovadas pelos vereadores prevê que os equipamentos também captem o áudio dos ambientes. O conteúdo captado deverá ser armazenado.

O texto aprovado estabelece que os equipamentos serão instalados em salas de aula, bibliotecas, parques e espaços de uso comum. Pela proposta, não haverá monitoramento em banheiros de uso individual ou coletivo.

O acesso às imagens gravadas será restrito à equipe gestora da escola, ao órgão responsável pela administração da rede municipal de ensino e a autoridades competentes.

Também poderá ser disponibilizado a professores e pais ou responsáveis legais do aluno matriculado, exclusivamente para fins de apuração de fatos ou investigações administrativas ou criminais.

Motivação

Conforme Sangalli, a instalação das câmeras ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária. A motivação do parlamentar com a proposta veio de recentes episódios ocorridos em ambientes escolares, como o caso de uma professora investigada por agredir um aluno com livros em Caxias do Sul:

— Tivemos este caso recente em Caxias em que a criança levou uma pancada na cabeça. Lá tem gravação em sala de aula, os pais foram atrás e pediram as imagens, que elucidaram o caso — justifica.

Contrária ao projeto, a vereadora Juliana de Souza (PT), afirma que a intenção é cercear a liberdade de aprender e ensinar, difamando como doutrinadores e perseguindo professores:

— Esse projeto não é para proteger crianças e combater a violência nas escolas. Além disso, o projeto viola a constituição, a LDB, o ECA e a LGPD.