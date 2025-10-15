Vereador pede autorização para entrar armado na Câmara de Porto Alegre 

Vereador Coronel Ustra encaminhou o requerimento à Mesa Diretora. Fernando Antunes / CMPA

O vereador Coronel Ustra (PL) pediu autorização para entrar armado na Câmara Municipal de Porto Alegre nesta quarta-feira (15).

A solicitação ocorreu após vereadores da oposição pediram que os portões da Câmara fossem abertos para a entrada de manifestantes contrários à concessão do Dmae, que está prevista para ser votada nesta quarta-feira. O pedido foi acatado pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT), que presidia a sessão no momento.

De acordo com Juliana de Souza (PT), os vereadores foram informados, no início da tarde, que entraria em vigor um protocolo de segurança restringindo a entrada no Legislativo. A parlamentar Natasha Ferreira (PT) pediu, então, que fosse liberada a entrada do público:

— Nós estávamos lá fora, tem crianças, tem mulheres, que estão no sol. Não conseguem acessar a casa por conta também de banheiro.

Contrariado com a proposta, o parlamentar do PL encaminhou o pedido pela liberação do trânsito com arma.

— Gostaria de pedir que os vereadores que possuem porte de arma de fogo possam, se abertos os portões, andar armados aqui no plenário. Pela nossa segurança — solicitou o parlamentar como uma questão de ordem.

Enquanto a questão era discutida no plenário, no lado externo, manifestantes e a Guarda Municipal entravam em confronto.

— Estão batendo em todo mundo lá na rua. Estão jogando bomba — protestou o vereador Jonas Reis (PT) em sua fala. Em resposta, Ely suspendeu a sessão.

O tumulto seguiu na entrada da Câmara. A Guarda Municipal usou balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta para conter os manifestantes.

Os vereadores Grazi Oliveira (PSOL), Atena Roveda (PSOL), Giovani Culau (PCdoB), Erick Dênil (PCdoB) e Juliana de Souza (PT) e o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) foram diretamente atingidos.