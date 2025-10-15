Porto Alegre

Polêmica
Notícia

Vereador pede autorização para entrar armado na Câmara de Porto Alegre 

Coronel Ustra (PL) fez a solicitação devido à autorização para entrada de manifestantes no prédio. Após tumulto que interrompeu a sessão, o requerimento não foi analisado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS