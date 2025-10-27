Porto Alegre

Destino do orçamento
Notícia

Verba para emendas de vereadores de Porto Alegre aumenta 12% e chega a R$ 66 milhões no orçamento de 2026

Valor a ser destinado por cada parlamentar subiu mais de 15%; redução do número de cadeiras na Câmara e orçamento mais realista explicam variação

Paulo Egídio

