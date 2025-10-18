Veja como são as novas paradas de ônibus que serão instaladas na Osvaldo Aranha e na Protásio Alves

Quem utiliza as paradas de ônibus nos corredores das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves terá mais conforto e segurança enquanto espera pelo transporte. Isso porque a prefeitura de Porto Alegre começou a substituição dos abrigos no trecho por equipamentos mais modernos, que contam com proteção contra chuva e vento, acessibilidade, piso podotátil, espaços reservados para pessoas com deficiência, novos assentos e iluminação artificial.

Ao todo, serão 13 estações renovadas ao longo dos sete quilômetros de extensão do corredor no trecho, que vai da Rua Sarmento Leite até a Avenida Saturnino Brito. A estação Instituto de Educação/UFRGS, próxima ao Parque da Redenção e por onde passam 40 linhas de ônibus, foi a primeira a receber as melhorias. A parada no sentido Centro-bairro já está pronta, enquanto o sentido inverso deve ser finalizado até a metade de novembro.

As próximas a receber os novos abrigos são as estações Araújo Vianna, cuja estimativa da Secretaria de Mobilidade Urbana é estar concluída até o final do ano, e na sequência a Hospital de Clínicas, que deve ficar para o início de 2026.

As implantações são feitas gradualmente, realizadas em uma estação por vez e sempre em um dos sentidos apenas, para não interromper o fluxo e a oferta do transporte público. Como as instalações também dependem do clima para serem realizadas, não há um prazo definido para a conclusão de todas as 13 estações.

Os modelos são semelhantes aos abrigos que foram instalados na Avenida Ipiranga. As paradas contam também com tomadas USB para recarga de celulares e outros dispositivos, além de QR Code para acessar os itinerários e acompanhar a localização dos ônibus em tempo real.

As novas paradas são instaladas pela empresa Eletromidia, que tem contrato com a prefeitura para instalação, até 2027, de 1.507 dos mais de 5 mil pontos de ônibus na Capital. A concessão foi assinada em 2022 pelo período de 20 anos, com previsão de investimento total de R$ 29,4 milhões por parte da empresa, que é remunerada a partir da exploração dos totens com anúncios que são instalados em canteiros e ao lado das paradas. Não há custos para o município.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, a iniciativa é um esforço da prefeitura para tornar o sistema de transporte público mais moderno e acessível.

— Essas melhorias trazem mais conforto e segurança para quem utiliza diariamente os ônibus para se deslocar pela cidade — afirma.

Estações que serão renovadas