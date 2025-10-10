Porto Alegre

Uma semana depois
Veja como ficou por dentro apartamento de prédio atingido por incêndio após acidente com ônibus em Porto Alegre

Fogo invadiu imóvel, destruindo praticamente tudo que havia nos cômodos, segundo moradores

João Pedro Lamas

