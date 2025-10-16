Porto Alegre

Praça Quinze
Notícia

Símbolo da Porto Alegre do passado, antigo abrigo dos bondes do Centro Histórico será revitalizado

Prefeitura quer atrair novos negócios para o local, que sofre com infiltrações e comércios irregulares. Quem circula pelo espaço reclama da presença de ambulantes e de pessoas urinando nas paredes

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS