Porto Alegre

Em obras
Notícia

Um ano e meio após enchente, frequentadores da orla do Guaíba ainda dependem de banheiros químicos: "Eles são bem sujos"

Sanitários do trecho 1 só devem ficar prontos no ano que vem, mas estruturas do trecho 3 têm previsão de conclusão para novembro. Enquanto isso, usuários relatam incômodo com cabines sujas e sem papel higiênico

Zero Hora

