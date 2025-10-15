Transporte de Porto Alegre ganhará reforço com serviço complementar de lotações; veja o que se sabe

Medida surge "diante da crise enfrentada pelo sistema de lotações", segundo a prefeitura. Omar Freitas / Agencia RBS

Um reforço na mobilidade urbana de Porto Alegre foi criado nesta terça-feira (14). É o chamado Serviço de Transporte Público Coletivo Complementar de Passageiros, instituído por um decreto publicado no Diário Oficial da cidade (Dopa).

A modalidade será implementada em caráter experimental por 12 meses e pretende reformular, entre outras coisas, o sistema de lotações, que há anos enfrenta diminuição da demanda.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a medida surge "diante da crise enfrentada pelo sistema de lotações — que registra queda acentuada no volume de passageiros, na quantidade de linhas e no tamanho da frota, fortemente impactados desde a chegada do transporte por aplicativo".

O novo formato pretende atender lacunas deixadas pelos ônibus convencionais, especialmente em horários e regiões de menor demanda.

O serviço de transporte remunerado de passageiros executado por micro-ônibus, vans e assemelhados também integrarão a modalidade.

Ainda não foram divulgadas rotas e horários de funcionamento deste novo serviço. Também não há informações de quando essa operação deve ter início.

O novo modelo

A proposta do Executivo municipal é utilizar a estrutura já existente no serviço complementar, com micro-ônibus, vans e veículos assemelhados

As rotas e horários serão determinados pela Secretaria de Mobilidade Urbana e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com base em estudos de demanda

Os permissionários — motoristas ou empresas que possuem a permissão da prefeitura para operar os serviços — poderão atuar em consórcios, seguindo tabelas horárias definidas pelo município

A adesão dos permissionários é voluntária

Os horários e informações de viagens deverão ser disponibilizados aos usuários em tempo real, por meio de um aplicativo com tecnologia de geolocalização (GPS)

As viagens não precisarão ter característica circular. Isto é, não terão a necessidade de iniciar ou terminar em um terminal Bairro-Centro (BC)

Os veículos utilizados deverão possuir catracas e sistema de Localização Automática de Veículos (AVL), permitindo o monitoramento em tempo real pela EPTC e SMMU

A cobrança da tarifa deverá ser realizada pelo condutor no momento do embarque do passageiro

Poderão ser usados cartão TRI, cartões de débito e crédito, pagamento em dinheiro ou outra forma que venha a ser implementada para o pagamento das tarifas

A tarifa para utilização do serviço de transporte complementar experimental, durante o período de transição, será a mesma da lotação

Próximos passos

Durante o período experimental, a SMMU e a EPTC serão responsáveis por estabelecer os critérios de operação, segurança e avaliação do desempenho do novo serviço.

Encerrado o período experimental, o serviço deverá ser licitado para concessão por tempo determinado, conforme previsto na resolução.

Ainda segundo a secretaria, o formato visa qualificar o serviço prestado e restabelecer a confiança dos usuários.

O que diz a prefeitura

"NOTA – Sistema de Transporte Complementar

