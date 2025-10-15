Porto Alegre

Mobilidade urbana
Notícia

Transporte de Porto Alegre ganhará reforço com serviço complementar de lotações; veja o que se sabe

A modalidade será implantada em caráter experimental por 12 meses e pretende atender lacunas deixadas pelos ônibus convencionais

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS