Sistema com IA ajuda a identificar ocorrências como assaltos e vandalismo em Porto Alegre; entenda como funciona

Simulação de assalto foi realizada para calibrar ferramenta. Ceic/SMSeg / Divulgação

Uma lista de ocorrências passou a ser identificada automaticamente por inteligência artificial (IA) em Porto Alegre. O sistema, que entrou em funcionamento na quinta-feira (2) e foi divulgado neste domingo (5), auxilia no videomonitoramento da cidade por meio de quase 3 mil câmeras.

O sistema foi treinado para identificar diversas situações nas ruas, como:

Tentativas de assalto

Escalada em postes e redes de fios

Incêndios em contêineres de lixo

Descarte irregular de resíduos

Vandalismo contra monumentos e o patrimônio público

Vazamentos de água em via pública

Mal súbito de pedestres

Depois de a IA identificar a situação, um alerta é emitido ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic), quando um servidor — humano — analisa o caso e encaminha a solução.

— O fator humano é o último, é o decisivo. O sistema entendeu, por exemplo, que um assalto a mão armada está acontecendo, ele puxa imediatamente para a tela a visualização daquela câmera, mas é a equipe que vai olhar e ver se a situação realmente está acontecendo e acionar o órgão competente — explica o secretário municipal da Segurança, Alexandre Aragon.

Simulações e situações reais

A calibragem do software foi feita através de um extenso banco de dados de simulações e, também, de situações reais (veja no vídeo acima). O objetivo é que ele auxilie diferentes operações do município, não só de segurança.

Para testar a ferramenta, a Secretaria Municipal da Segurança (SMSeg) simulou um assalto, em que um homem armado aborda um pedestre. A IA identificou a situação e emitiu um alerta.

Uma situação real também já foi identificada. No caso, um homem foi visto ao lado de sacos de lixo incendiados na Zona Norte. Após o alerta, a equipe do Ceic acionou a Guarda Civil Metropolitana, que foi até o local.