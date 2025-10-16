Porto Alegre

Muito rápido
Notícia

Sem presença da oposição, relatório da CPI do Dmae é aprovado em dois minutos na Câmara Municipal

Sessão iniciou às 9h47min e foi encerrada às 9h49min, com ritos de abertura, verificação de quórum, aprovação de atas e do relatório final

Paulo Rocha

