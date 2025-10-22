Segurança é reforçada na Câmara de Vereadores para votação sobre concessão do Dmae à iniciativa privada

Gradis foram colocados em frente à Câmara na manhã desta quarta-feira. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

Horas antes da votação do projeto de lei que propõe a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre recebeu um reforço no esquema de segurança nesta quarta-feira (22). A ação é motivada pela confusão generalizada que interrompeu a sessão na última semana, após manifestantes favoráveis e contrários à proposta tentarem entrar no plenário.

Para evitar novo tumulto durante a sessão agendada para às 14h, gradis foram instalados no portão principal da Câmara, a fim de organizar e controlar a entrada dos interessados em acompanhar a votação. A medida faz parte do protocolo de segurança de "dias atípicos" na Casa, conforme resolução da Mesa Diretora publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta quarta-feira.

— As medidas visam garantir o bom acesso, o andamento dos trabalhos, que na última quarta-feira foi interrompido. Ou seja, os vereadores não conseguiram exercer os seus mandatos e também garantir principalmente a segurança, a integridade física de todos aqueles que estarão aqui dentro da Câmara, sejam vereadores, sejam assistências, sejam assessores, seja a comunidade que vai participar, sim, dessa sessão plenária — disse Comandante Nádia (PL), presidente da Câmara de Vereadores à Rádio Gaúcha.

Conforme o vice-líder do governo, Marcos Felipi (Cidadania), a sessão pode entrar a madrugada de quinta-feira (23) para que a votação seja realizada.

— Nossa orientação foi inclusive para que os membros da base desmarcassem qualquer compromisso, que hoje (quarta-feira) o nosso compromisso é na Câmara de Vereadores para votar o projeto da concessão parcial do Dmae, independentemente do horário — afirmou o representante.

Além dos gradis, o protocolo de segurança também prevê que os interessados em acompanhar a sessão plenária realizem cadastro antes de acessar o plenário Otávio Rocha. Para isso, deverão apresentar documento com foto.

Conforme a Comandante Nádia, há 228 cadeiras disponíveis no plenário e este limite será respeitado. Ela também observa que a entrada será liberada em grupos de, no máximo, 10 pessoas por vez, a partir das 12h30min.

— Todas as manifestações são bem-vindas, desde que sejam ordeiras — declara.

Tiros de borracha e gás lacrimogênio

Confusão começou no lado externo da Casa. Reprodução/Redes sociais

Uma confusão generalizada interrompeu a sessão plenária da última quarta-feira (15) na Câmara de Porto Alegre. No tumulto, agentes da Guarda Municipal entraram em confronto com manifestantes que queriam entrar no prédio do Legislativo para acompanhar a sessão. Vereadores de oposição foram atingidos por balas de borracha e jatos de spray de pimenta.

Ao menos cinco vereadores e o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) tiveram ferimentos. O prefeito Sebastião Melo determinou abertura de investigação para apurar os fatos, o que incluirá a análise das imagens de câmeras corporais dos agentes.

O que está em debate

No mérito, o governo Melo sustenta que a concessão é necessária para que sejam atendidas, até 2033, as metas do Novo Marco do Saneamento.

Conforme a justificativa enviada pela prefeitura à Câmara no projeto de concessão, Porto Alegre já está muito próxima de entregar água potável para 99% da população. O desafio trazido pelo novo marco é alcançar 90% de coleta e tratamento de esgoto. Segundo a justificativa, a Capital atende somente 52,84% dos domicílios nesse indicador. É para avançar no quesito que o governo Melo assenta a convicção pela concessão dos serviços.

A oposição, por outro lado, defende um programa de modernização do setor público. Isso incluiria manter o Dmae totalmente sob gestão municipal, com captação de recursos externos para os investimentos necessários. Os oposicionistas avaliam que recentes privatizações no Estado levaram a serviços precários e cobranças supostamente abusivas de tarifas. A privatização é uma venda definitiva do patrimônio, enquanto a concessão, caso do Dmae, é temporária.