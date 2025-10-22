Porto Alegre

Zona Sul
Notícia

Recuperação da orla de Ipanema deve ser entregue até o Natal, projeta prefeitura

Serviço está em 86%, mas não inclui conclusão do serviço na ciclofaixa, que deve ser finalizado em 2026

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS