Recuperação da orla de Ipanema deve ser entregue até o Natal, projeta prefeitura

Revitalização engloba dois quilômetros de orla ao lado da Avenida Guaíba.

A recuperação da orla de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, deve ser entregue à população até o Natal. O serviço está em 86%, porém não inclui a entrega dos 1,25 mil metros de ciclofaixa — com previsão de execução ao longo de 2026. A informação foi confirmada pela direção de Áreas Verdes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Com o antigo muro da orla totalmente destruído, uma nova contenção de concreto está sendo construída. A medida foi pensada para a quebra de ondas em momentos de cheia. A nova estrutura também poderá ser utilizada pela população como banco para descanso.

O planejamento de revitalização ainda prevê que o calçadão da orla ganhe rampas de acessibilidade. O espaço será alargado para ampliar a circulação de pedestres. A reinstalação de lixeiras e a reforma da academia ao ar livre também estão previstas.

— O muro é em concreto e mais robusto. É importante que todos saibam que a obra que estamos fazendo não é uma obra do sistema de proteção contra as cheias da cidade, mas que a contenção feita ajudará a proteger a região, permitindo que a água do Guaíba suba e desça sem arrastar tudo pela frente. Queremos entregar uma nova orla resiliente e que a população possa aproveitar o espaço — explica Alex Souza, diretor de Áreas Verdes da Smamus.

Obra adiada pela terceira vez

Atingida pela enchente histórica do Estado em maio do ano passado, a orla de Ipanema recebeu investimentos para melhorias e adaptações. O trabalho, iniciado no dia 10 de outubro de 2024, percorre dois quilômetros da Avenida Guaíba — desde a Rua Déa Coufal até a região dos Arcos de Ipanema.

Porém, essa é a terceira vez que a entrega é adiada. Isso porque o prazo inicial de conclusão era para junho deste ano, sendo transferido para julho e, agora, para dezembro.

A prefeitura diz que as fortes chuvas do último inverno influenciaram no andamento das obras e nos consequentes adiamentos.

Drenagem e arborização

A nova área verde também irá melhorar a retenção da água da chuva e redução das temperaturas. Para amenizar o impacto das ondas, serão preservados e reestruturados os espaços com mata ciliar que ficam na faixa de areia. Os canteiros serão 14 vezes mais permeáveis, melhorando a condição de drenagem do solo. Serão 96 árvores plantadas no calçadão e centenas de mudas nas demais áreas da orla, conforme a Smamus.