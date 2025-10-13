Quase um ano depois, investigação sobre incidente que causou a morte de servidor do Dmae ainda não foi concluída

Luciano Getúlio Passos morreu em novembro de 2024. Simpa / Divulgação

Já se passaram 320 dias desde a morte do servidor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) Luciano Getúlio Passos, 51 anos, e o inquérito que apura o incidente ainda não foi concluído. O homem trabalhava na desobstrução de uma tubulação no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, quando foi atingido pela mangueira de um caminhão de hidrojato.

Conforme a Polícia Civil, o inquérito foi complexo. Todas as pessoas envolvidas no episódio já foram ouvidas.

Neste momento, a investigação caminha para um não indiciamento, ou seja, ninguém deve ser responsabilizado pela morte do servidor, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Luciano Peringer.

— Em princípio, ele era a pessoa responsável e acabou tendo essa fatalidade, mas ainda estamos no aguardo dos resultados, acreditamos que, chegando os laudos, a gente vai ter uma plena convicção — comenta Peringer.

Foram solicitadas perícias no caminhão e demais equipamentos que estavam sendo utilizados no momento do acidente. Assim que os resultados chegarem, o inquérito será concluído, conforme a polícia.

O caso aconteceu em novembro de 2024. As apurações revelaram que Passos era o chefe do setor e que teria assumido a demanda após a equipe não conseguir desobstruir uma tubulação. Depois de ser atingido pela mangueira, ele chegou a ser encaminhado pelos colegas para uma unidade de pronto atendimento (UPA), mas não resistiu.