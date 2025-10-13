Porto Alegre

Acidente de trabalho
Notícia

Quase um ano depois, investigação sobre incidente que causou a morte de servidor do Dmae ainda não foi concluída

Todos os envolvidos do caso já foram ouvidos, mas ainda são aguardados os resultados de perícias no caminhão e demais equipamentos utilizados no momento da ocorrência

Beatriz Coan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS