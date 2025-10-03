"Eu pulei pela janela do carona", diz homem que teve carro atingido por ônibus que pegou fogo no centro de Porto Alegre

Leonardo pulou pela janela do automóvel ao ver ônibus descendo pela rua. Júlia Ozório / Agencia RBS

Logo após sair do trabalho em um Centro de Formação de Condutores (CFC), na Rua Riachuelo, Leonardo Joner, 37 anos, teve o carro atingido pelo ônibus que pegou fogo no Centro Histórico de Porto Alegre. O veículo desceu desgovernado pela Rua Espírito Santo e bateu contra o automóvel dele.

Joner conta que o carro estava estacionado na rua onde ocorreu o acidente e, para escapar da colisão, precisou pular pela janela:

— Quando eu vi aquele ônibus desgovernado descendo, eu pulei pela janela do carona, me joguei na calçada — descreve.

O carro dele foi um dos primeiros atingidos pelo ônibus de excursão, que pegou fogo ao colidir com fios de alta tensão. O coletivo seguiu descendo a rua e bateu em outros nove veículos e em um edifício. As chamas atingiram o prédio, que fica entre as ruas Demétrio Ribeiro e Fernando Machado.

De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker, 57 adolescentes, de 15 a 17 anos, estavam no veículo, dois professores e o motorista inalaram fumaça. Eles saíram de Vacaria em uma excursão para visitar a Capital.

Incêndio em ônibus

O incêndio no ônibus foi registrado no Centro Histórico de Porto Alegre por volta das 16h. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento no local.

— Era um ônibus de excursão com 57 crianças que estavam visitando o Palácio Piratini, numa visita escolar. Quando eles terminam a visita, entram no ônibus e iniciam o deslocamento, que seria para o próximo ponto, no Barra Shopping, aqui em Porto Alegre. Na descida da Espírito Santo, o motorista do ônibus bate nos fios de alta tensão da via, de energia elétrica. Então, ele para o ônibus, segundo o relato, aciona o freio de mão, desce e, quando ele vai verificar esse ônibus, (o veículo) inicia um deslocamento, começa a descer por conta própria com as pessoas dentro do ônibus — explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker.

Ainda conforme o comandante, todos foram retirados do coletivo e ninguém chegou a ficar ferido, apenas houve inalação de fumaça. O ônibus vinha de Vacaria, município da Serra, e realizava uma excursão com estudantes com idades entre 15 e 17 anos.