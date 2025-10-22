Porto Alegre

Centro Histórico
Notícia

Quadrilátero Central recebe paisagismo, mas entrega total da obra é adiada novamente pela prefeitura

Ainda é necessário trocar parte do piso da Rua dos Andradas, junto à Praça da Alfândega

Guilherme Gonçalves

