PUCRS recebe a 38ª edição do SET da Indústria Criativa

A 38ª edição do SET da Indústria Criativa será realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) entre terça (28) e quinta-feira (30) com atividades gratuitas e abertas ao público.

O evento oferece oficinas, palestras, masterclasses, maratonas, experiências interativas e a tradicional cerimônia do Prêmio SET, que reconhece os melhores trabalhos acadêmicos de estudantes de todo o Brasil.

Desde 1988, o SET tem reunido estudantes, docentes, instituições de ensino e profissionais da Indústria Criativa, promovendo discussões sobre tendências, revelando novos talentos e dando visibilidade a projetos acadêmicos inovadores.

Nesta edição, o tema "Somos Agora" propõe uma reflexão sobre a experiência plena do presente e o papel da criatividade na construção do futuro.

O Grupo RBS é patrono do curso de Jornalismo nesta edição e também participa do evento com presença de comunicadores na programação.

Programação

28 de outubro (terça-feira)

Abertura às 8h com intervenções artísticas, bate-papos e ativações de marcas. À noite, apresentação do Bloco Turucutá às 19h45min, seguida de masterclass com Kaingang Gah Té, Jefferson Paixão e a diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS Marta Gleich sobre a diversidade das múltiplas inteligências criativas, sociais, emocionais e tecnológicas.

29 de outubro (quarta-feira)

Oficinas, palestras e maratonas, permitindo aos estudantes desenvolver projetos com acompanhamento de professores e profissionais do mercado, além de oportunidades de networking e aprendizado.

30 de outubro (quinta-feira)

Cerimônia do Prêmio SET, com mais de 700 trabalhos inscritos em 25 categorias, reunindo produções de universidades de todo o Brasil.

A participação nas atividades é gratuita, mediante inscrição prévia no site do evento.

Serviço