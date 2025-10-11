Porto Alegre

WimBelemDon
Notícia

Projeto social voltado ao tênis no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, inaugura biblioteca comunitária na próxima semana

Espaço ficará na quadra esportiva da Praça Carlos Santa Helena, na zona sul da capital, e conta com mais de 2 mil livros

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS