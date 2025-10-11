Projeto social voltado ao tênis no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, inaugura biblioteca comunitária na próxima semana

A praça fica na quadra esportiva da Praça Carlos Santa Helena. Julie Pellin Correa / WimBelemDon

A ONG WimBelemDon inicia as comemorações de seus 25 anos com o lançamento da Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio, no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. O novo espaço será inaugurado na manhã da próxima quarta-feira (15), na quadra esportiva da Praça Carlos Santa Helena, que fica em frente à sede, com uma programação especial aberta à comunidade.

Representando um marco inédito para a região, o projeto tem o objetivo de atender cerca de 15 mil moradores do entorno, além de estar disponível para visitação de escolas públicas municipais e estaduais da área, que reúnem aproximadamente 4,6 mil alunos.

Instalada dentro de um contêiner, a biblioteca conta com 2,2 mil livros, mas tem capacidade de chegar a 6,5 mil obras. O acervo teve doações de escritores de renome, como Martha Medeiros e a família de Erico e Luis Fernando Verissimo, além de contribuições de editoras.

— Vai ser um lugar de socialização, tanto que será em uma praça. Vamos ter mesinhas de xadrez, oficinas e ioga, então é o que o WimBelemDon já fazia, mas agora também com a biblioteca. Qualquer pessoa que queira pode ir lá, pode fazer o cadastro e levar um livro para casa — celebra o fundador do WimBelemDon Marcelo Ruschel.

Planejado para funcionar todos os dias, das 12h às 20h, o espaço faz parte de uma série de iniciativas do Instituto Jama, voltadas à valorização das bibliotecas como lugar de convivência, aprendizado e transformação social. A primeira ação do tipo foi realizada em 2022, no Parque Germânia, também na Capital.

— Era um sonho antigo. O Instituto Jama nos doou o dinheiro para a estrutura dos contêineres e nós corremos atrás de parceiros para a execução — relata Ruschel.

Ele ainda adianta que haverá uma parceria com um oftalmologista e uma ótica para ajudar jovens que precisem usar óculos. A partir da inauguração da biblioteca, a WimBelemDon também dará início a uma programação cultural gratuita que ocorrerá entre os dias 15 e 31 de outubro (confira abaixo).

Estão previstas apresentações musicais, sessões de cinema, teatro, palestras e encontros com convidados. Entre as atrações confirmadas, estão a Orquestra Jovem Recanto Maestro, o diretor Jorge Furtado, o músico Hique Gomez, o espetáculo Mini Beatles, o tenista Bruno Soares e o grupo de dança Restinga Crew. O encerramento, no dia 31 de outubro, será com a realização do HalloWeenBelemDon, festa que une a celebração do Halloween com o aniversário da ONG.

O tênis como transformação social

O WimBelemDon atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no extremo sul de Porto Alegre. O tênis é a principal porta de entrada para os jovens, funcionando como ferramenta de engajamento. A partir dessa conexão inicial, os educandos participam de uma rotina diária com atividades pedagógicas, esportivas, culturais e socioemocionais.

O trabalho é conduzido por uma equipe multidisciplinar, com foco no desenvolvimento integral dos participantes. A abordagem considera os limites e potencialidades de cada criança, buscando estimular a autonomia, o protagonismo e a construção de vínculos com a comunidade. A ideia é que os jovens atendidos multipliquem valores positivos e atuem como agentes de transformação em seus contextos sociais.

Confira os horários já confirmados na programação

quarta-feira (15) - 09h30

Inauguração da primeira biblioteca comunitária do extremo sul de Porto Alegre, em parceria com o Instituto Jama.

quinta-feira (16) - 18h

MiniBeatles ao vivo com Prof. Bob Bopsin, Veco Marques, Marcelo Astiazarra e Sady Homrich.

sexta-feira (17) - 18h30

Cinema: Meu Tio Matou um Cara

Bate-papo exclusivo com o diretor Jorge Furtado sobre o filme.

sábado (18) - 17h

Palestra: Ayurveda, sua Cosmovisão e a Saúde da Mulher, com Gisele de Menezes: terapeuta, escritora e professora de Ayurveda, ela compartilha conhecimentos ancestrais sobre saúde, equilíbrio e bem-estar feminino

Palestra: Pequeno Leituraço com Andréa Fortes: escritora e consultora - Livros como remédio na vida

Apresentação do Ballet Lenita Ruschel

domingo (19) - 17h