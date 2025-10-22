Primeira tela para chamada de vídeo em parada de ônibus é inaugurada em Porto Alegre; veja como funciona e onde ficarão as próximas

Foi inaugurada nesta quarta-feira (22) a primeira tela para chamada de vídeo em pontos de ônibus de Porto Alegre. O equipamento fica na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, em uma parada no Parque Redenção.

O projeto, chamado Abrigo Amigo, busca transformar as paradas de ônibus em locais de maior acolhimento e menor insegurança durante a espera pelos coletivos. Embora tenha como público-alvo as mulheres, está disponível a a qualquer pessoa que se sentir insegura ou vulnerável no ponto.

O sistema de chamadas de vídeo nas paradas de ônibus funciona das 20h às 5h .

sistema de chamadas de vídeo nas paradas de ônibus funciona . Para ativá-lo, é necessário clicar em um botão ao lado da tela digital.

ao lado da tela digital. Na sequência, de forma automática, é iniciada uma chamada de vídeo .

. Do outro lado da tela, aparece uma das cerca de 30 atendentes treinadas para manter contato por vídeo, oferecer suporte ou apenas acompanhar a pessoa durante a espera pelo ônibus.

treinadas para manter contato por vídeo, oferecer suporte ou apenas acompanhar a pessoa durante a espera pelo ônibus. Não é necessário se identificar.

Além da tela, o equipamento tem câmeras, microfones e alto-falantes.

O botão fica a 1m20cm de altura, pensado para ser acessível também a cadeirantes e crianças.

Até o final de outubro, as empresas Eletromidia e Claro, que lideram a iniciativa em parceria com a prefeitura, esperam ter unidades instaladas em 50 pontos da Capital (veja a lista abaixo).

Segundo Andrea Santos, gerente de Marketing da Claro, a tecnologia das telas conta com fibra ótica e 5G. Há também placa em braille e está em andamento a implementação de legendas.

Thiago Ribeiro, diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, explica que os pontos foram escolhidos conforme o fluxo de pessoas, como áreas de concentração de saídas de trabalho.

Integração com forças de segurança

A central de atendimento dos equipamentos tem contato com o Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic). Em caso de ocorrência, forças públicas relacionadas são acionadas para prestar atendimento.

— A integração se dá diretamente no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre, onde estão todos os órgãos da prefeitura de Porto Alegre, inclusive a Guarda Municipal e a Saúde. Então, essa integração se dá no momento do chamado, quando são mobilizados todos os órgãos necessários — afirma o secretário de Segurança da Capital, Alexandre Aragon.

O secretário de Mobilidade de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, esclareceu que o Abrigo Amigo está alicerçado em publicidade e, portanto, não tem custos para o município.

Os secretários destacam a necessidade de educação da população sobre a importância do serviço público, a fim de evitar vandalismos, depredações e trotes. Mas garantiram que o material dos equipamentos tem maior resistência e ressaltaram que qualquer ato do tipo é filmado.

Leia Mais Juliana Bublitz: Guaíba terá museu a céu aberto dedicado à aviação em área de 24 mil metros quadrados

Projeto nacional

O Abrigo Amigo é uma parceira público-privada (PPP) lançada no Brasil em setembro de 2023. De acordo com os responsáveis pelo projeto, já foram realizadas mais de 24 mil chamadas de companhia remota e 404 ocorrências foram documentadas em operações nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Cuiabá. Hoje, o sistema está instalado em 257 pontos pelo Brasil.

Porto Alegre ainda conta com outros equipamentos com funcionamento semelhante, que são os totens da Guarda Municipal, que operam 24 horas por dia.

Veja os pontos onde haverá telas para chamada de vídeo em paradas de ônibus

Em Porto Alegre, está prevista a colocação de equipamentos nas proximidades dos seguintes locais: