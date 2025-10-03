Prefeitura de Porto Alegre notifica moradores sobre desocupação de casas na Avenida Ipiranga

Em agosto, casas foram atingidas por incêndio. Jocimar Farina / Agência RBS

Como parte de uma ação de reintegração de posse, a prefeitura de Porto Alegre notificou, em setembro, moradores da Vila Casas Tigre, localizada na Avenida Ipiranga, entre a Avenida Azenha e a Rua Professor Freitas e Castro, próximo à sede da Polícia Federal, para desocuparem os imóveis.

De acordo com o líder comunitário André Lino de Almeida, há cerca de vinte residências na área. Conforme a prefeitura, nove casas já receberam notificação e outras três ainda devem ser avisadas, pois não havia moradores no momento da visita.

O documento entregue aos moradores, com selo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), determina prazo de 30 dias para a desocupação, que termina no dia 19 deste mês.

Almeida afirma que as famílias não receberam proposta de realocação. Ainda que a área seja considerada invadida, segundo moradores, algumas famílias vivem no local há mais de 40 anos. Ele tenta diálogo com a prefeitura.

— A gente sabe que ali é um lugar insalubre. A nossa ideia era ficar, mas se eles vierem com uma proposta de reassentamento na região, com casas decentes, a gente até aceitaria sair. Mas a ideia é permanecer na região, que a gente sabe que é bem localizada — relata Almeida.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que a reintegração do terreno tem origem em ação judicial contra um imóvel comercial instalado na área.

O Executivo não identificou o estabelecimento, mas a reportagem apurou que se trata da Estofaria Ipiranga, situada na Avenida Ipiranga, ao lado da entrada da vila. O proprietário do comércio afirma que o processo tramita desde 2019 e que negocia um acordo de permissão de uso do terreno, com pagamento de aluguel ao município.

A prefeitura confirmou que também notificou moradores da área vizinha ao comércio. O Executivo aponta que as equipes coletam documentação para que o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) ofereça alternativas de acolhimento em local seguro. Até o momento, moradores dizem não ter conseguido retorno do órgão. O Executivo afirma que as notificações buscam identificar as famílias e suas condições para que possam receber auxílio.