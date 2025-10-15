Prefeitura de Porto Alegre abre seleção para cadastro reserva de estagiários; veja as vagas

A fim de formar cadastro reserva para vagas de estágio na prefeitura de Porto Alegre, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) abriu processo seletivo com oportunidades de nível Médio, Técnico e Superior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 24 de outubro.
Os candidatos deverão realizar provas objetivas online com 30 questões — 20 de língua portuguesa, cinco de informática e outras cinco de conhecimentos gerais. A aplicação do exame é divida pelo nível de ensino da vaga desejada:
- Superior: dias 30 e 31 de outubro
- Médio e Técnico: 3 e 4 de novembro
Conforme o edital, os estagiários poderão realizar entre 20 e 30 horas semanais de serviço. O valor da bolsa-auxílio varia conforme o nível do candidato:
- Nível Médio e Técnico: R$ 7,65 por hora
- Nível Superior: R$ 8,60 por hora
Todos serão contemplados com auxílio-transporte de duas tarifas por dia, totalizando R$ 220 por mês. O valor é baseado no preço das passagens do transporte coletivo em Porto Alegre.
Os selecionados serão direcionados para atuação nas secretarias e empresas municipais de Porto Alegre. O resultado final das provas será publicado em 12 de novembro, conforme o edital.