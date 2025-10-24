Porto Alegre

Urbanismo
Notícia

Prédios abandonados e mais de 200 lojas vazias: "Após a enchente, o que já era ruim ficou péssimo na Farrapos", diz empresário

Construída no passado para ligar a Zona Norte ao centro de Porto Alegre, via, ao longo dos anos, tornou-se apenas um lugar de passagem para veículos e com pouca circulação de pedestres, o que acaba enfraquecendo o comércio

Guilherme Gonçalves

