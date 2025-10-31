Porto Alegre

Avenida Ipiranga
Notícia

Por que tantos carros caem no Arroio Dilúvio? Veja o que especialista, EPTC e motoristas dizem

Levantamento de Zero Hora soma 67 acidentes durante 15 anos em uma das principais vias de Porto Alegre

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS