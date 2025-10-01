Pesquisa indica que metade dos porto-alegrenses tem ido menos ao Centro Histórico; veja as razões citadas

Preço dos aluguéis foi o principal motivo citado por empresários para deixar o Centro. Daniel Marenco / Agencia RBS

Aluguel caro e sensação de insegurança estão entre os motivos mais citados por empresários que deixaram o Centro Histórico nos últimos anos. O dado está em uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA) e apresentada nesta quarta-feira (1º) no tradicional evento Tá na Mesa, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul).

O levantamento, com mais de mil entrevistados, desenvolvido a partir de uma provocação da reportagem de Zero Hora, perguntou aos empreendedores que já tiveram atuação no Centro, mas saíram, o que motivou a decisão. Eles podiam indicar mais de uma razão. Os principais pontos citados foram:

aluguel caro (34% dos entrevistados apontaram)

redução do movimento desde a pandemia (28%)

insegurança (23%)

a empresa fechou (20%)

redução do movimento após a enchente de 2024 (17%)

sujeira nas ruas (15%)

Razões para ir (ou deixar de ir) ao Centro

Além de mensurar os impactos no comércio, o levantamento também aborda a circulação de pessoas no Centro, mostrando que metade frequenta esta região da cidade a fim de resolver problemas cotidianos, enquanto 37% dos ouvidos vão para passear e 36% trabalham no Centro.

A pesquisa perguntou se os respondentes têm deixado de ir a esta parte da cidade. Quase 53% disseram que diminuíram a frequência das visitas, e as principais razões citadas foram:

consigo resolver pela internet coisas que antes fazia no Centro (41%)

consigo resolver em outros bairros coisas que antes fazia no Centro (39%)

minha rotina mudou (39%)

o Centro está inseguro (33%)

o Centro está sujo/malcuidado (30%)

empresas saíram do Centro (15%)

Leia Mais Como anda o plano para ocupar as mais de 1,4 mil salas comerciais vazias do Centro Histórico

Presidente da CDL-POA, Irio Piva, diz que o movimento de esvaziamento do Centro Histórico ocorre desde antes da pandemia, quando serviços, como os bancários, passaram a ser prestados de forma online, diminuindo a necessidade das pessoas de irem ao bairro.

— Os centros históricos do mundo inteiro foram esvaziados nos últimos anos. Já vinha acontecendo um processo de digitalização dos serviços, principalmente. Quando chegou a pandemia, houve uma aceleração daquilo que já vinha acontecendo — avalia Piva.

Das pessoas ouvidas, 13% disseram que têm ido mais ao Centro, 31% mantiveram seus hábitos de circulação nesta parte da cidade e somente 3% disseram que nunca costumaram frequentar a área.

Entidades, políticos e empresários se reuniram no Palácio do Comércio para ver apresentação da CDL-POA. Sergio Gonzalez / Divulgação

O Centro está menos seguro?

Como a insegurança é citada tanto por frequentadores quanto por empresários como motivo para não ir ao Centro Histórico de Porto Alegre, a pesquisa da CDL também tentou mensurar esta sensação.

Trinta e seis por cento dos entrevistados disseram que perceberam piora na segurança do Centro desde 2019, enquanto 27% acham que ela melhorou e 34% acreditam que siga igual. Entre os empresários respondentes, 62% relataram piora.

Em relação à limpeza, 42% percebem as ruas da zona histórica da Capital mais sujas desde 2019. Para 25%, elas estão mais limpas agora.

Como o Centro Histórico pode melhorar?

Por fim, o levantamento da CDL perguntou o que tornaria o Centro Histórico melhor. As principais respostas foram:

mais policiamento à noite (42%)

mais policiamento de dia (35%)

mais limpeza (32%)

mais atividades culturais (28%)

O que a prefeitura planeja para tornar o Centro Histórico mais interessante

Incentivada por entidades empresariais, a ideia da prefeitura para repovoar o Centro Histórico é transformar salas comerciais desocupadas em moradias. Um projeto de lei que permite essa medida foi aprovado na Câmara de Vereadores em 2023. Ainda antes disso, a autorização já estava incluída no Plano de Reabilitação do Centro Histórico, apreciado pelos vereadores no final de 2021.

— O Centro tem espaços disponíveis para moradia e para mais atividades econômicas. Tem edifícios com metade de seus escritórios ocupados. A questão do adensamento do Centro Histórico está dentro do escopo de uma legislação que estamos preparando para incentivos no Centro, de diferentes naturezas. O projeto está quase pronto e logo irá para votação na Câmara de Vereadores — disse o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, durante o o evento da Federasul.

Investimento de R$ 400 milhões

Além disso, a prefeitura também diz que investirá cerca de R$ 400 milhões em projetos no bairro, vindos de financiamentos com bancos internacionais. Entre as iniciativas, que ainda estão em fase de projeto, há revitalização de parques e praças, reparos em calçadas e obras de drenagem.

— A orla do Guaíba está em construção, ainda falta o trecho 2. Teremos o Cais do Porto. Imagina quando ele estiver ocupado, o que isto representa para o Centro Histórico em geração de renda. Acabamos com o "Esqueletão", que era uma chaga do bairro. Pensar grande, essa é a questão fundamental — completa Schirmer.