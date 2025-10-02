Para receber feira e resolver atrito com moradores, prefeitura cobre praça na zona norte de Porto Alegre com asfalto

Prefeitura disse que a escolha pelo asfalto ocorreu em razão da durabilidade, resistência, baixa deformação e menor manutenção. Renan Mattos / Agencia RBS

A prefeitura cobriu a Praça José Dornelles Medina, na Vila Ipiranga, zona norte de Porto Alegre, com uma espessa camada de asfalto. Foi a solução encontrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) para resolver um atrito entre moradores de dois condomínios na Avenida Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão e a Feira Mercadão do Produtor, que é realizada todos os domingos, das 7h às 13h. A instalação das bancas dos 46 comerciantes ocorre nos dois lados da via, que também é tomada pelos caminhões carregados de hortifrutigranjeiros. A aglomeração obstrui parcialmente a entrada e a saída das garagens dos condomínios, ocasionando o atrito entre residentes e feirantes.

— Os frequentadores estacionam em qualquer lugar e aumentam a dificuldade de circulação. A situação também impede um eventual acesso de caminhão do Corpo de Bombeiros ou ambulância — justifica Gilmara Pazze, síndica do condomínio Morada do Norte.

Após debates iniciados em 2016 entre a comunidade e a prefeitura, a decisão foi por transformar a antiga praça e o seu gramado em uma área asfaltada para eventos, semelhante ao Largo Zumbi dos Palmares. Em dias de semana, o local já está sendo utilizado como estacionamento. A feira, que acontece há 43 anos na Avenida Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, será transferida quando a obra estiver concluída, o que está previsto para ocorrer neste mês. Restam alguns detalhes, como a colocação de balizadores de concreto e cancelas manuais nos acessos.

A comunidade que participou dos debates com a prefeitura é favorável à obra e acredita que será cumprida a promessa de execução do projeto integral. O asfaltamento foi apenas a primeira etapa da transformação, enquanto a segunda prevê a utilização de um terreno ao lado para a construção de uma nova praça, com playground, academia ao ar livre, passeio para caminhadas e plantio de árvores.

Os moradores não abrem mão da praça. É uma grande expectativa. No momento, não vejo motivo para preocupação GILMARA PAZZE Síndica do condomínio Morada do Norte.

O detalhe é que, enquanto a obra de cobertura asfáltica está próxima do término, a construção da nova praça não tem data exata para acontecer, conforme a Smamus.

— O nosso receio é que se faça a parte do asfalto e depois não tenhamos a continuidade do projeto, que é a revitalização do terreno ao lado, para que ele possa ser usado como praça. Vamos manter a mobilização — preocupa-se André Sträher, diretor do Colégio Sinodal do Salvador, localizado em frente ao espaço público.

Conversa com a comunidade

A Praça José Dornelles Medina, que tinha modesta estrutura de equipamentos, é dividida em dois ambientes. Um deles, defronte à Avenida Mathilde Trein Renner, tinha o gramado, lixeiras, bancos e balanços. Essa parcela foi coberta pelo asfalto, o que demandou a supressão de 16 árvores. A outra parte é um terreno contíguo que tinha piso acidentado e mato. Esse trecho já foi cercado no passado e, por vezes, era utilizado como ponto de descarte irregular de lixo. Recentemente, máquinas fizeram a terraplenagem da área, que deverá passar por urbanização, arborização e receber a nova praça.

A Smamus relata que, no início das conversas com a comunidade, a ideia era transferir a feira para essa área verde que pertence à praça, mas estava abandonada. Isso garantiria o deslocamento do Mercadão do Produtor para um local adequado, sem a necessidade de cobrir a antiga praça com asfalto. Contudo, a prefeitura mudou de ideia ao longo do processo em razão de uma obra viária idealizada para o futuro. O Plano Diretor de Porto Alegre contém uma diretriz, diz a Smamus, que prevê a interligação da Avenida Grécia com a Avenida Mathilde Trein Renner para desafogar a Avenida Assis Brasil. Em razão disso, a opção foi asfaltar o trecho da praça junto à Avenida Mathilde Trein Rener porque, no futuro, uma avenida ampliada poderá chegar até ali.

A questão viária também justifica a escolha do asfalto em detrimento de pisos alternativos e permeáveis, como o intertravado.

Terreno onde prefeitura diz que fará a nova praça (à esquerda) passou por terraplenagem. Renan Mattos / Agencia RBS

A obra, caso siga um traçado em linha reta, demandará desapropriações em quatro quarteirões, sendo três deles densamente habitados. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) informou que, no momento, não existe projeto de engenharia para a ampliação viária.

“A transferência decorre de uma construção coletiva, baseada em estudos técnicos, reuniões comunitárias, diretrizes urbanísticas, necessidade de desobstruir acessos e saídas de residências durante a feira, qualificação urbanística e ambiental da praça, além de melhoria da fluidez viária e circulação local”, argumentou, em nota, a Smamus.

Asfalto e área multiuso

A escolha do asfalto obteve aceitação dos feirantes.

— Para nós, é adequado por ser um piso liso. Temos clientes idosos, que usam os carrinhos de feira. O paralelepípedo da Ponce de Leão nos atrapalhava. É um detalhe que veio a calhar — comenta Daniel Anzolin, presidente da Associação das Feiras Mercadão de Porto Alegre.

A Smamus argumentou, em nota, a preferência pelo asfalto: “a escolha se deve à durabilidade e resistência ao peso dos caminhões de feira, baixa deformação e menor manutenção, atendimento à acessibilidade e adequação futura ao alargamento viário previsto”.

O que está previsto no projeto

Além do deslocamento da feira, a comunidade cita outras razões para apoiar a obra. A Praça José Dornelles Medina tinha poucos equipamentos e ficava com o solo encharcado em dias de chuva forte. Pessoas em situação de rua se instalavam no local eventualmente. Como o plano integral prevê uma nova praça, com estrutura de lazer, a sociedade do entorno avalia que sairá ganhando no final das contas.

O projeto tem que ser olhado no todo. Ele vai ser importante para a comunidade em geral, e não só para a feira. DANIEL ANZOLIN Presidente da Associação das Feiras Mercadão de Porto Alegre.

A ideia é de que o largo asfaltado seja multiuso, com a realização de eventos comunitários. A feira acontece somente aos domingos, das 7h às 13h, e a preocupação é não deixar o local ocioso nos outros seis dias da semana. Os food trucks que habitualmente se instalam na Avenida Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão são citados como atrações que podem ocupar o largo. A prefeitura estuda a realização da feira em mais uma data semanal.

A comunidade também deseja aproveitar a área asfaltada como estacionamento rotativo, diz a síndica Gilmara. No entorno da praça, existem três escolas, um tabelionato e comércio diversificado. São fatores que intensificam o tráfego e aumentam o desejo de ter o largo como alternativa.

Contudo, a prefeitura diz que o uso do espaço para encostar veículos ocorreu de forma "equivocada". A Smamus afirma que a prática será coibida com a instalação de cancelas.

O investimento total nas duas etapas de obras é estimado em cerca de R$ 1 milhão.

Drenagem e críticas

Em fevereiro, antes do início da pavimentação asfáltica, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) fez uma obra de extensão de 220 metros da rede de drenagem sob a praça e entorno. O objetivo foi ampliar a capacidade de coleta e condução da água da chuva por encanamentos subterrâneos e reduzir alagamentos que aconteciam na região. O investimento foi de R$ 188,9 mil.

O professor Fernando Dornelles, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH-UFRGS), é crítico da impermeabilização do solo. Ele afirma que o asfaltamento de uma praça, do ponto de vista do escoamento, é contrário às diretrizes do plano de drenagem urbana de Porto Alegre.

— Área públicas, como esta praça, são as oportunidades que ainda temos para fazer projetos de drenagem que visem a detenção, amortecimento e infiltração. Realizar uma obra de asfaltamento e condução do escoamento pluvial por tubulações é retornar aos anos 1970, quando se iniciou a mudança de paradigma na drenagem, com a adoção do Princípio de Impacto Zero. É um conceito que, hoje, está presente em praticamente todo plano de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas — salienta Dornelles.

