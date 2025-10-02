Porto Alegre

Vila Ipiranga
Notícia

Para receber feira e resolver atrito com moradores, prefeitura cobre praça na zona norte de Porto Alegre com asfalto

Gramado deu lugar à impermeabilização asfáltica. Projeto prevê que, na segunda fase das obras, uma nova praça será construída em uma área próxima, mas ainda não há uma data definida para que isso aconteça

Carlos Rollsing

