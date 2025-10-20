Porto Alegre

Acidente
Notícia

Ônibus que pegou fogo no Centro Histórico tinha mais do que o dobro do peso permitido para trafegar na região

Segundo delegado, motorista do coletivo não será indiciado. Nenhum dos 57 passageiros ficou ferido na ocorrência

Ian Tâmbara

Enviar email

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS