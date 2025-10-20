Ônibus que pegou fogo no Centro Histórico tinha mais do que o dobro do peso permitido para trafegar na região

Placas indicam saída para veículos com peso superior a 12 toneladas. Ian Tâmbara / Agencia RBS

O ônibus que pegou fogo após descer desgovernado uma rua do Centro Histórico, em Porto Alegre, tinha mais do que o dobro do peso permitido para circular na região. Segundo o delegado Carlo Butarelli, titular da Delegacia de Trânsito da Capital, o veículo de dois andares pesava cerca de 25 toneladas, incluindo o peso dos 57 passageiros. O limite para trafegar na região, porém, é de até 12 toneladas.

— Foi um milagre. Já vimos tantos acidentes em contextos mais simples e que pessoas morreram. Neste caso, não ter sido uma tragédia foi um milagre mesmo — afirma o delegado, ainda impressionado com o fato de ninguém ter se ferido com gravidade.

Leia Mais Vídeo mostra ônibus desgovernado colidindo em carros, pegando fogo e adolescentes saindo do veículo em desespero

Na última quinta-feira (16), o Instituto-Geral de Perícias (IGP) concluiu a segunda análise no ônibus envolvido no acidente. A primeira havia sido feita no local, no dia da ocorrência, na Rua Espírito Santo.

Inicialmente, o IGP enfrentou dificuldades para finalizar essa segunda análise, pois não tinha o equipamento necessário para avaliar questões mecânicas do ônibus, como as condições dos freios. No entanto, conforme Butarelli, a própria empresa do veículo ofereceu a estrutura para que a perícia fosse feita. Resta, agora, o laudo final com o resultado da análise, que deve ser encaminhado à Polícia Civil até o final desta semana, segundo o próprio IGP.

Acidente provocou incêndio no Centro Histórico. Paulo Cezar Pardelhas / Arquivo Pessoal

Sem indiciamento

Mesmo que esse laudo aponte erro por parte do motorista, ele não será indiciado. A investigação é tratada como um termo circunstanciado por lesão corporal culposa.

— Não haverá indiciamento. Ele pode ser responsabilizado, se assim os laudos comprovarem. Ele era habilitado, não estava embriagado, então o dolo está fora de cogitação — salienta o delegado.

O ônibus levava 57 passageiros, entre professores e alunos de 14 a 17 anos. Eles eram de uma escola de Vacaria, na Serra, e haviam saído de uma visita ao Palácio Piratini, na Rua Duque de Caxias. Nela, há placas que sinalizam a proibição de peso algumas quadras antes do palácio, inclusive com orientação para rota alternativa a ser seguida.

Após o acidente, a Empresa Pública de Transporte e Logística (EPTC) instalou, também, uma placa que proíbe a descida de ônibus na Espírito Santo a partir da Duque.

Inicialmente, a Brigada Militar contabilizou 10 veículos atingidos pelo ônibus antes de pegar fogo. No entanto, a investigação chegou a um total de 17 veículos envolvidos. Apartamentos de um prédio da Espírito Santo também foram atingidos pelas chamas e fumaça do incêndio no coletivo.

O que diz a empresa

Conforme o advogado Charles Zamboni, que representa a empresa Mattes Viagens e Turismo, todas as medidas para indenizar os atingidos após o incêndio do ônibus vêm sendo providenciadas. Proprietários de alguns veículos já foram ressarcidos.

Em relação aos apartamentos que tiveram prejuízos por conta do acidente, o advogado informou que a empresa segue em tratativa com as seguradoras e com os proprietários dos imóveis. Segundo Zamboni, os prazos dependem da celeridade de todas as partes envolvidas.

Leia Mais Veja como ficou por dentro apartamento de prédio atingido por incêndio após acidente com ônibus em Porto Alegre

A empresa diz estar à disposição para custear acompanhamento psicológico aos alunos, bem como já disponibilizou novos telefones celulares e objetos pessoais, como mochilas e roupas, para repor os itens danificados no acidente.