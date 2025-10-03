Porto Alegre

Susto
Notícia

Ônibus de turismo que pegou fogo no centro de Porto Alegre trazia adolescentes da Serra para visitar a Capital

Excursão tinha 57 alunos e dois professores do Instituto Estadual de Educação Getúlio Vargas, de Vacaria

Ian Tâmbara

