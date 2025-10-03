Ônibus de turismo que pegou fogo no centro de Porto Alegre trazia adolescentes da Serra para visitar a Capital

Veículo atingiu 10 carros na descida da Rua Espírito Santo. Paulo Cezar Pardelhas / Arquivo Pessoal

O ônibus que pegou fogo no meio da tarde desta sexta-feira (3), no Centro Histórico de Porto Alegre, transportava 57 alunos do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio Vargas, de Vacaria, na Serra. Também estavam a bordo dois professores e o motorista.

Em nota, o colégio informou que "todos seus alunos e professores estão bem" e que o retorno já está sendo providenciado.

Comandante do 9º Batalhão da Brigada Militar (9ºBPM), o coronel Volker informou que os estudantes foram encaminhados para uma escola da região. Eles têm idades entre 15 e 17 anos.

Volker conta que o ônibus havia deixado o Palácio Piratini e seguia para o Barra Shopping Sul. Segundo ele, o motorista relatou que o veículo atingiu fios de energia elétrica na descida da Espírito Santo, e o freio apresentou falha mecânica.

— Ele para o ônibus, aciona o freio de mão, desce e quando vai verificar o que aconteceu, esse veículo começa a descer, com as pessoas dentro — conta Volker sobre o relato do motorista.

O ônibus atingiu 10 veículos durante a descida, sendo nove carros e uma motocicleta. Ele já estava em chamas no momento que começou a descer sem freios.

O fogo também se alastrou para três apartamentos próximos ao local onde o veículo estava. Alguns moradores receberam atendimento médico em razão da fumaça inalada, mas ninguém ficou ferido.