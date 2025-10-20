Porto Alegre

Parada completa
Notícia

Obras podem deixar 480 mil pessoas sem água em Porto Alegre nesta segunda-feira; veja os bairros afetados

Desligamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus ocorrerá às 22h; normalização está prevista para quarta-feira (22)

Zero Hora

