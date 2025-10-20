Obras podem deixar 480 mil pessoas sem água em Porto Alegre nesta segunda-feira; veja os bairros afetados

Objetivo das intervenções é ampliar a capacidade operacional do sistema e garantir maior eficiência na distribuição. Félix Zucco / Agencia RBS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará, a partir da noite desta segunda-feira (20), seis intervenções simultâneas no sistema de abastecimento Menino Deus, responsável por atender mais de 40 bairros de Porto Alegre (veja a lista e o mapa mais abaixo).

Segundo a prefeitura, as obras têm como objetivo ampliar a capacidade operacional do sistema e garantir maior eficiência na distribuição de água durante o verão.

Para a execução dos serviços, o Dmae programou uma parada completa na Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus:

O desligamento ocorrerá às 22h de segunda-feira (20);

ocorrerá de segunda-feira (20); A religação está prevista para às 22h de terça-feira (21);

está prevista para (21); A normalização total do abastecimento deve ocorrer até quarta-feira (22), principalmente nas áreas mais altas e distantes do sistema.

Durante o período, cerca de 480 mil pessoas podem ter o fornecimento de água interrompido. O Dmae informou que caminhões-pipa atenderão hospitais, postos de saúde e escolas, enquanto outras demandas emergenciais serão avaliadas conforme a disponibilidade. Solicitações poderão ser feitas às subprefeituras.

Quais serão as obras

As intervenções incluem a substituição de uma válvula de 800 milímetros na Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) Menino Deus, o que permitirá ampliar a captação e reduzir paradas por baixa vazão. Também está prevista poda de vegetação no entorno para evitar interferências na rede elétrica.

Na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Catumbi, serão realizadas outras melhorias. A adutora que abastece a região Sul também receberá um novo registro na travessa Luiz Tamanini, no bairro Teresópolis.

Além disso, as equipes farão manutenções pendentes solicitadas via Sistema 156, aproveitando a parada programada.

Após a retomada do abastecimento, a prefeitura alerta que a água pode apresentar alteração temporária de cor ou gosto, devido ao arraste de micropartículas no processo de religação.

Bairros afetados

Alto Teresópolis

Agronomia

Azenha

Belém Velho

Boa Vista

Bom Jesus

Camaquã

Campo Novo

Cascata

Cavalhada

Centro

Chácara das Pedras

Cidade Baixa

Coronel Aparício Borges

Cristal

Glória

Higienópolis

Ipanema

Jardim Botânico

Jardim Carvalho

Jardim do Salso

Jardim Itu

Jardim Sabará

Lomba do Pinheiro

Medianeira

Menino Deus

Nonoai

Partenon

Petrópolis

Praia de Belas

Santa Tereza

Santana

Santo Antônio

São José

Teresópolis

Três Figueiras

Tristeza

Vila Assunção

Vila Conceição

Vila Jardim

Vila João Pessoa

Vila Nova

Mapa mostra regiões afetadas. Dmae / Divulgação