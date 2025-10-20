Obras podem deixar 480 mil pessoas sem água em Porto Alegre nesta segunda-feira; veja os bairros afetados

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará, a partir da noite desta segunda-feira (20), seis intervenções simultâneas no sistema de abastecimento Menino Deus, responsável por atender mais de 40 bairros de Porto Alegre (veja a lista e o mapa mais abaixo).
Segundo a prefeitura, as obras têm como objetivo ampliar a capacidade operacional do sistema e garantir maior eficiência na distribuição de água durante o verão.
Para a execução dos serviços, o Dmae programou uma parada completa na Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus:
- O desligamento ocorrerá às 22h de segunda-feira (20);
- A religação está prevista para às 22h de terça-feira (21);
- A normalização total do abastecimento deve ocorrer até quarta-feira (22), principalmente nas áreas mais altas e distantes do sistema.
Durante o período, cerca de 480 mil pessoas podem ter o fornecimento de água interrompido. O Dmae informou que caminhões-pipa atenderão hospitais, postos de saúde e escolas, enquanto outras demandas emergenciais serão avaliadas conforme a disponibilidade. Solicitações poderão ser feitas às subprefeituras.
Quais serão as obras
As intervenções incluem a substituição de uma válvula de 800 milímetros na Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) Menino Deus, o que permitirá ampliar a captação e reduzir paradas por baixa vazão. Também está prevista poda de vegetação no entorno para evitar interferências na rede elétrica.
Na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Catumbi, serão realizadas outras melhorias. A adutora que abastece a região Sul também receberá um novo registro na travessa Luiz Tamanini, no bairro Teresópolis.
Além disso, as equipes farão manutenções pendentes solicitadas via Sistema 156, aproveitando a parada programada.
Após a retomada do abastecimento, a prefeitura alerta que a água pode apresentar alteração temporária de cor ou gosto, devido ao arraste de micropartículas no processo de religação.
Bairros afetados
- Alto Teresópolis
- Agronomia
- Azenha
- Belém Velho
- Boa Vista
- Bom Jesus
- Camaquã
- Campo Novo
- Cascata
- Cavalhada
- Centro
- Chácara das Pedras
- Cidade Baixa
- Coronel Aparício Borges
- Cristal
- Glória
- Higienópolis
- Ipanema
- Jardim Botânico
- Jardim Carvalho
- Jardim do Salso
- Jardim Itu
- Jardim Sabará
- Lomba do Pinheiro
- Medianeira
- Menino Deus
- Nonoai
- Partenon
- Petrópolis
- Praia de Belas
- Santa Tereza
- Santana
- Santo Antônio
- São José
- Teresópolis
- Três Figueiras
- Tristeza
- Vila Assunção
- Vila Conceição
- Vila Jardim
- Vila João Pessoa
- Vila Nova