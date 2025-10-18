Obras podem deixar 480 mil pessoas sem água em mais de 40 bairros de Porto Alegre; veja lista e mapa

Seis intervenções serão feitas na Zona Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae) fará seis intervenções simultâneas no sistema de abastecimento Menino Deus, que atende mais de 40 bairros (veja, mais abaixo, a lista e o mapa) da capital gaúcha, a partir da noite de segunda-feira (20). O objetivo, segundo a prefeitura, é ampliar a capacidade operacional e garantir maior eficiência na distribuição de água durante o verão.

Para executar os serviços, a prefeitura preparou as seguintes medidas:

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus será desligada às 22h de segunda .

. A unidade será religada às 22h de terça-feira (21) .

. A normalização completa está prevista para quarta-feira (22), especialmente nas áreas mais altas e distantes do sistema.

Durante o período, cerca de 480 mil pessoas podem ter o fornecimento interrompido.

Durante a parada, caminhões-pipa atenderão hospitais, postos de saúde e escolas. Outras demandas serão avaliadas conforme disponibilidade. Solicitações podem ser feitas às subprefeituras.

Quais serão as obras

As obras incluem a substituição de uma válvula de 800 milímetros na Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) Menino Deus, o que deve permitir ampliar a captação e reduzir paradas por baixa vazão. Também haverá poda da vegetação no entorno para evitar interferências na rede elétrica.

Além disso, intervenções devem ser realizadas na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Catumbi. A adutora que abastece a região Sul terá um registro trocado na travessa Luiz Tamanini, no bairro Teresópolis. Equipes também farão manutenções pendentes solicitadas pelo Sistema 156.

Após a retomada, a água pode apresentar alteração de cor ou gosto devido ao arraste de micropartículas, afirma a prefeitura.

Bairros afetados:

Alto Teresópolis Agronomia Azenha Belém Velho Boa Vista Bom Jesus Camaquã Campo Novo Cascata Cavalhada Centro Chácara das Pedras Cidade Baixa Coronel Aparício Borges Cristal Glória Higienópolis Ipanema Jardim Botânico Jardim Carvalho Jardim do Salso Jardim Itu Jardim Sabará Lomba do Pinheiro Medianeira Menino Deus Nonoai Partenon Petrópolis Praia de Belas Santa Tereza Santana Santo Antônio São José Teresópolis Três Figueiras Tristeza Vila Assunção Vila Conceição Vila Jardim Vila João Pessoa Vila Nova

Mapa mostra regiões afetadas. Dmae / Divulgação