Porto Alegre

Dmae
Notícia

Obras podem deixar 480 mil pessoas sem água em mais de 40 bairros de Porto Alegre; veja lista e mapa

Serviços começam às 22h de segunda (20) e seguem até terça (21). Normalização completa deve ocorrer na quarta (22)

Duda Romagna

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS