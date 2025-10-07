Concluída primeira fase da reforma do ginásio Tesourinha; espaço deve ser totalmente liberado até o fim de 2026

Obras tiveram início em setembro de 2023. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em andamento desde setembro de 2023, a obra do ginásio Tesourinha teve a primeira fase concluída na última semana. No total, o projeto é dividido em sete etapas. A estimativa é que o espaço possa ser utilizado novamente até o fim de 2026.

Somente em 2024, os trabalhos foram adiados três vezes: uma em janeiro, após um temporal destelhar parte da estrutura; uma na enchente de maio, que alagou o ginásio em 60 centímetros, e uma em outubro, quando o ginásio sofreu um furto significativo de cabos, ferramentas e equipamentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a fase concluída incluiu a reforma da entrada de energia e melhorias como pintura e pavimentação de parte do ginásio, instalação de louças e metais dos banheiros, equipamentos de incêndio e de climatização.

Em paralelo, desde abril deste ano, ocorre a segunda fase da obra, que segue com previsão de conclusão em abril de 2026. Essa etapa prevê reformas nas arquibancadas do ginásio e na iluminação, além de outras melhorias estruturais.

A terceira etapa ainda não teve início, e está em processo de licitação. A prefeitura não informa a previsão exata para o começo dessa fase, que vai contemplar a instalação de telões e equipamentos de som. As demais fases envolvem instalação de elevadores e melhorias na área externa.

História

O ginásio homenageia Osmar Fortes Barcellos, o "Tesourinha", que se destacou no Inter na época do famoso Rolo Compressor, nos anos 1940. No começo da década seguinte, o jogador foi contratado do Vasco pelo Grêmio como um símbolo para acabar com o racismo no clube. Embora o Tricolor já tivesse tido atletas negros antes, a presença dele foi considerada um marco definitivo.

Tesourinha foi campeão da Copa América de 1949 com a Seleção Brasileira, mas ficou fora da Copa do Mundo de 1950 devido a uma lesão no joelho. Ele morreu em 1979.