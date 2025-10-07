Porto Alegre

Bairro Menino Deus
Notícia

Concluída primeira fase da reforma do ginásio Tesourinha; espaço deve ser totalmente liberado até o fim de 2026

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a etapa finalizada incluiu a reforma da entrada de energia e melhorias como pintura e pavimentação. No total, o projeto é dividido em sete etapas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS