Nova passarela de pedestres no corredor de acesso deve ser entregue até março de 2026, projeta secretário

Travessia de pedestres foi demolida em maio de 2024. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Antes mesmo de o projeto ser apresentado e de abrir o edital de propostas, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, estimou que a nova passarela para pedestres no corredor de acesso deve ser entregue até o primeiro trimestre de 2026. A antiga estrutura, sobre a Rua da Conceição e ao lado da rodoviária de Porto Alegre, foi demolida em maio de 2024 para permitir o acesso de veículos à Capital durante a enchente.

O projeto da nova estrutura já está quase concluído e deve ser apresentado até o final de outubro. Ainda não há detalhes sobre valor estimado para a obra.

— Nós já estamos fazendo os termos e os documentos para poder apresentar — afirma Flores.

As discussões envolveram órgãos como a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a Trensurb e a Estação Rodoviária.

Na enchente, devido ao acúmulo de água na região, foi necessário elevar o nível do asfalto de parte da via. Com essa elevação, a altura da antiga passarela impedia a passagem de veículos de grande porte pela pista, o que provocou a demolição da estrutura de quase 50 anos.

Leia Mais Passarela derrubada na enchente completa 50 anos

Obra 90% concluída

A obra do corredor de acesso, por onde passam os veículos, já está quase concluída e deve ser entregue em até 30 dias. O custo é estimado em R$ 1,4 milhão. Até esta quarta-feira (15), a empresa Sultepa, que está executando o serviço, já recebeu o repasse de R$ 818.863,81.

— Nós estamos em uma fase de arremate, falta fazer a sinalização, a iluminação, os últimos ajustes ali na mala de New Jersey (barreira de concreto na lateral), falta plantar um pedacinho de grama. Faltam ajustes finais, é a fase do arremate. Mas o corredor já está 100% funcional com o novo asfalto — detalha Flores.

Corredor deve ser finalizado dentro de um mês. Ian Tâmbara / Agência RBS