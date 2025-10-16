"Não emitirei juízo de valor", diz Melo sobre tumulto na Câmara de Porto Alegre

Prefeito disse que aguardará conclusões de inquérito aberto pelo município. Alex Rocha / Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação

Um dia depois do tumulto na Câmara de Vereadores que adiou a votação de projetos de lei enviados pelo governo, o prefeito Sebastião Melo tergiversou ao ser perguntado sobre o episódio. Melo alegou que não caberia a ele comentar acontecimentos do Legislativo e que precisa aguardar o resultado da investigação interna aberta pela prefeitura.

— O que eu fiz imediatamente foi instaurar um procedimento para averiguar tudo. Não emitirei juízo de valor, pois estaria dando um passo além do sapato — disse o prefeito, após evento no auditório da Secretaria de Educação (Smed).

Na sequência, Melo disse que aguardará as conclusões do inquérito e que nada ficará "debaixo do tapete".

— Se eu fizer um juízo de valor, estaria cometendo um equívoco profundo. Esse episódio há de ser esclarecido. Sei que todo mundo registrou BO (boletim de ocorrência) de um lado e do outro. Quebrar patrimônio público lá em Brasília é ruim e aqui também é ruim. Em qualquer lugar. Acho que tudo isso vai ser apurado — afirmou.

A confusão

Durante a sessão plenária da quarta-feira (15), agentes da Guarda Municipal usaram a força para conter manifestantes e vereadores de oposição na Câmara de Porto Alegre. Os agentes dispararam balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta, inclusive contra os parlamentares. Cinco vereadores e um deputado estadual foram atingidos.

Ainda na quarta-feira (15), Melo determinou a instauração de um Inquérito Preliminar Sumário (IPS) para a investigação do caso. Na investigação, serão analisadas as imagens de câmeras corporais dos agentes da Guarda Municipal.

O protesto era motivado por dois projetos do governo que estavam na pauta dos vereadores: a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada e a proposta que restringe a atuação dos catadores na Capital.

O conflito ocorreu diante da limitação da entrada de manifestantes na Câmara. A presidente da Casa, Comandante Nádia (PL), afirmou que isso ocorreu em razão do protocolo de segurança do Legislativo.