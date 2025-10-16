Porto Alegre

Pós-conflito
Notícia

"Não emitirei juízo de valor", diz Melo sobre tumulto na Câmara de Porto Alegre

No dia anterior, agentes da Guarda Municipal usaram a força contra manifestantes e vereadores de oposição

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS