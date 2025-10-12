Motorista perde o controle do carro e cai no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Um Hyundai HB2O branco caiu no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, na madrugada deste domingo (12). O condutor conseguiu sair do veículo e fugiu antes que as autoridades chegassem.
O acidente ocorreu por volta das 4h, na altura da Rua Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus. Às 7h, o veículo ainda não havia sido retirado do local.
Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, o motorista saiu do carro e foi socorrido por adolescentes que passavam no local. Os bombeiros fizeram buscas no carro mas não encontraram mais ninguém dentro do veículo.
A Brigada Militar também compareceu no local do acidente. A reportagem de Zero Hora tenta contato para mais informações sobre a causa e sobre a retirada do veículo.