Motorista fica ferido após carro capotar na freeway, em Porto Alegre

Motorista relatou dores nas costas após acidente. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Um homem de 48 anos ficou ferido em capotamento nas primeiras horas da manhã deste sábado (18) na freeway, em Porto Alegre. O acidente foi por volta de 6h, no sentido Litoral-Capital, próximo ao acesso à BR-116.

Conforme informações do condutor e de testemunhas, um segundo veículo, um Palio, teria colidido na traseira do Fiat Uno, que perdeu o controle, bateu na mureta e capotou.

O motorista relatou dores nas costas. Ele recebeu os primeiros socorros de uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local, e depois foi atendido pela equipe de resgate da concessionária da rodovia.

