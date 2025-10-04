Porto Alegre

Estragos
Notícia

Morador de prédio atingido por ônibus em chamas no centro de Porto Alegre encontra apartamento com paredes pretas e móveis queimados: "Ainda nem sei o que fazer"

Após a Defesa Civil autorizar o retorno ao edifício na manhã deste sábado (4), residentes avaliam danos causados pelo fogo

Fábio Schaffner

