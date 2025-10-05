Porto Alegre

Espaço simbólico
Notícia

Monumento em homenagem a vítimas de ataques terroristas em Israel é inaugurado em Porto Alegre

Canteiro de flores recebeu os dizeres “Nossas feridas são centenárias, mas nossa resiliência e nossa força também”

Isabella Sander

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS