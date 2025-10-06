Justiça condena casa noturna após homem trans ser impedido de usar banheiro masculino em Porto Alegre

Denúncias contra transfobia podem ser feitas na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 4ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre condenou uma casa noturna da capital a pagar R$ 10 mil em indenização por danos morais a um homem trans que registrou ocorrência após ter sido impedido de usar o banheiro masculino por seguranças em um evento em agosto de 2023. A decisão reconhece que ele foi vítima de transfobia. A decisão é do dia 28 de setembro. Ainda cabe recurso.

O Bar Opinião, onde o caso aconteceu, negou a prática de transfobia, alegando que apenas orientou o homem a usar o banheiro masculino do andar superior, já que os banheiros do térreo teriam sido destinados exclusivamente a mulheres devido ao público majoritariamente feminino. A casa afirmou que "sempre foi um espaço de acolhimento e diversidade" (leia a manifestação completa abaixo).

À reportagem, o jovem, que teve a identidade preservada, relatou constrangimento.

Leia Mais Monumento em homenagem a vítimas de ataques terroristas em Israel é inaugurado em Porto Alegre

— Eu me senti desolado porque nunca tinha passado por isso. Era uma necessidade básica — contou. — Mesmo explicando que eu era um homem trans, ele continuou negando a minha entrada. Foi aí que eu entendi que eu estava passando um episódio de transfobia. Não tinha me dado conta ainda.

O episódio o levou a deixar o evento e, no dia seguinte, publicar um relato nas redes sociais. Com apoio da ONG Igualdade, que oferece apoio jurídico a pessoas trans e travestis, ele registrou ocorrência policial e ingressou com ação judicial.

A decisão foi proferida pela juíza Silvia Maria Pires Tedesco. Para ela, as provas confirmaram a versão do autor. De acordo com o texto, testemunhas do bar apresentaram depoimentos "evasivos e contraditórios", enquanto a vítima teria relatado de forma "coerente e detalhada" o constrangimento sofrido.

A juíza destacou que impedir uma pessoa trans de usar o banheiro correspondente à sua identidade de gênero viola direitos fundamentais e configura tratamento "discriminatório e vexatório". "Configura-se transfobia todo e qualquer tipo de preconceito, aversão, rejeição ou discriminação de pessoas transexuais, de forma explícita ou velada", afirmou na sentença.

O jovem afirmou sentir alívio com a decisão:

— Finalmente foi feita justiça. Eu sentia que minha dor estava sendo minimizada. Agora, espero que isso sirva para que outras pessoas não passem pelo que eu passei.

Leia Mais Sistema com IA ajuda a identificar ocorrências como assaltos e vandalismo em Porto Alegre; entenda como funciona

Como denunciar

A Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI) atende ao público para registro de ocorrências dos crimes relacionados à sua área de atuação na Avenida 24 de Outubro, 844, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem intervalo.

A DPCI tem estrutura especializada no combate aos crimes de intolerância motivados por cor, raça, etnia, religião, procedência, deficiência, orientação sexual ou identidade de gênero, além do enfrentamento a grupos extremistas.

O que diz o Bar Opinião

O Bar Opinião informa que acompanha o processo e só se manifestará publicamente após o seu trânsito em julgado.

Ao longo dos nossos 42 de história, sempre defendemos e valorizamos a diversidade, que é parte fundamental da nossa identidade. O Bar Opinião se orgulha de ser um espaço seguro para manifestações culturais, sociais e artísticas das mais variadas origens.