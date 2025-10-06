Porto Alegre

Caso de 2023
Notícia

Justiça condena casa noturna após homem trans ser impedido de usar banheiro masculino em Porto Alegre

Bar Opinião negou a prática de transfobia, alegando que apenas orientou o homem a usar o banheiro masculino do andar superior

Duda Romagna

