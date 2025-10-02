Jovem de 24 anos morre em acidente na BR-290, em Porto Alegre

O condutor foi retirado com vida e levado até o acostamento, fugiu do local e foi capturado por autoridades. Marcos Pacheco / RBS TV

Um acidente na madrugada desta quinta-feira (2) deixou um jovem morto na BR-290, próximo à ponte móvel do Guaíba, em Porto Alegre. A vítima é Matheus dos Santos Vigano, 24 anos, caroneiro do carro, um Astra com placas de Cachoeirinha.

O carro em que ele estava seguia no sentido Capital–Litoral quando o motorista teria perdido o controle do veículo, bateu no guard-rail, derrubou uma grade e só parou ao colidir contra a casa de bombas da Trensurb. O automóvel ficou preso entre uma estrutura de concreto e o prédio.

Funcionários da obra que está sendo realizada no local presenciaram a batida e tentaram socorrer os dois ocupantes. O condutor foi retirado com vida e levado até o acostamento, mas fugiu logo depois.

O motorista foi encontrado a poucos metros dali pelo Comando Ambiental da Brigada Militar, com ferimentos que chamaram a atenção dos policiais. O homem, de 26 anos, admitiu que estava dirigindo o carro.

Segundo a Polícia Civil, o jovem apresentava sinais de embriaguez e estava confuso. Ele também não teve o nome divulgado.

O passageiro do carro não resistiu aos ferimentos. A morte confirmada ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).