Porto Alegre

Na freeway
Notícia

Jovem de 24 anos morre em acidente na BR-290, em Porto Alegre

Conforme a polícia, motorista apresentava sinais de embriaguez e foi hospitalizado com ferimentos leves; ele chegou a fugir do local, mas foi encontrado pela BM

Gustavo Gossen

Enviar email

Maria Fernanda Luchsinger

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS