Porto Alegre

Prontos para a folia
Notícia

Inscrições de blocos para o Carnaval de Rua de 2026 em Porto Alegre terminam nesta segunda-feira

Serão sete circuitos determinados — Norte, Cruzeiro/Santa Tereza, Orla do Guaíba, Restinga, Ilhas, Leste e Cidade Baixa 

André Malinoski

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS