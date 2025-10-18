Inscrições de blocos para o Carnaval de Rua de 2026 em Porto Alegre terminam nesta segunda-feira

Porto Alegre tem tradição de blocos no Carnaval de Rua. Matheus Pé / Especial

O período de inscrições para seleção dos blocos interessados em participar do Carnaval de Rua 2026 em Porto Alegre termina às 16h59min desta segunda-feira (20).

O processo selecionará um total de 28 blocos de rua. Serão quatro para cada um dos sete circuitos determinados — Norte, Cruzeiro/Santa Tereza, Orla do Guaíba, Restinga, Ilhas, Leste e Cidade Baixa. O cronograma com as datas relativas ao edital pode ser consultado mais abaixo.

Neste sábado (18), o assessor especial da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMC), Clóvis André Silva da Silva, disse para Zero Hora que a prefeitura tem realizado reuniões com os blocos. Segundo o assessor, foram criados um comitê gestor e um credenciamento que totalizou 40 grupos.

— Serão sete circuitos que terão, no mínimo, quatro blocos com fomentos. Os valores serão selecionados pela ordem de classificação — compartilha Clóvis André Silva da Silva.

Leia Mais Quem são as candidatas a rainha do Carnaval de Porto Alegre 2026

Os desfiles dos blocos serão realizados nas datas oficiais do Carnaval. O itinerário completo de cada da cidade será informado futuramente para os blocos selecionados.

A SMC, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte), publicou, em 9 de outubro, no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), o edital de chamamento público. O valor total dos recursos destinados do Carnaval de Rua é de R$ 250 mil.

— Em novembro ainda esperamos ter uma reunião com os blocos para determinar e fazer a agenda para o pessoal se programar. Cada bloco individual poderá acessar o recurso. Será o melhor Carnaval de blocos — prevê o assessor.

Leia Mais Definidas as datas e a ordem dos desfiles do Carnaval 2026 em Porto Alegre

Cronograma:

Início das inscrições : 9/10/2025

: 9/10/2025 Fim das inscrições : 20/10/2025, às 16h59min

: 20/10/2025, às 16h59min Seleção dos inscritos : 21/10/2025 a 27/10/2025

: 21/10/2025 a 27/10/2025 Publicação do resultado preliminar : 28/10/2025

: 28/10/2025 Início do prazo recursal : 29/10/2025

: 29/10/2025 Fim do prazo recursal : 31/10/2025, às 16h59

: 31/10/2025, às 16h59 Análise dos recursos : 1º/11/2025 a 5/11/2025

: 1º/11/2025 a 5/11/2025 Publicação do resultado definitivo: 6/11/2025

As regras do processo seletivo e as informações sobre a documentação necessária podem ser conferidas aqui. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição.