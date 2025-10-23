Inovações no mercado do agronegócio, da indústria e da saúde serão o foco do South Summit 2026

Autoridades, empresários e investidores do Rio Grande do Sul marcaram presença no evento. Duda Fortes / Agencia RBS

Inovar e ampliar o seu impacto a cada ano, esses são os nortes do South Summit Brazil. Para isso, o evento traz, em 2026, três focos de mercado: o agronegócio, a indústria e a saúde, temas que os organizadores consideram como "fortalezas" das economias gaúcha e brasileira.

Esses foram alguns dos detalhes compartilhados no evento de lançamento da próxima edição, que aconteceu na noite de quinta-feira (23), no espaço do Instituto Caldeira, na antiga Fábrica da Ghahyba, na zona norte de Porto Alegre. No ano que vem, o South Summit será realizado entre os dias 25 e 27 de março, na semana de aniversário de Porto Alegre.

— A ideia é trazer startups de agro, startups de indústria, startups de health. Trazer fundos que investem nesse setor e grandes speakers — disse o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

Autoridades, empresários e investidores do Rio Grande do Sul marcaram presença. O governador Eduardo Leite e o prefeito da Capital, Sebastião Melo, participaram do ato.

Em um vídeo, a fundadora do South Summit, a espanhola María Benjumea, mandou um recado para o Estado:

— Que, cada vez, nosso querido Rio Grande do Sul, uma das regiões mais inovadoras do Brasil e do mundo, tenha impacto no que faz no ecossistema de empreendedorismo por toda a sociedade.

A secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, destacou o papel do Rio Grande do Sul nesse ecossistema:

— Como eu costumo dizer, o South Summit é uma janela que o Rio Grande do Sul tem para o mundo, onde o mundo nos enxerga e nós podemos também enxergar o mundo e nos relacionar, nos conectar com a dinâmica da inovação mundial.

Quinta edição

O South Summit é realizado em Porto Alegre desde 2022. O evento chega a sua quinta edição, em 2026, com o desafio da renovação, aponta o country manager do evento, Wagner Lopes.

— O desafio de um evento maduro, que já vai para sua quinta edição, sempre é a renovação. Então, a gente está muito preocupado na renovação da oferta de valor para os diferentes públicos do evento. Para o palestrante, para a grande empresa, para a startup, para o investidor. Para que eles percebam que o South Summit está sempre se renovando, entregando algum valor diferente, mantendo o padrão de qualidade, mas sempre subindo a régua.

O evento tem, como meta, renovar 70% da programação de palestrantes. A expectativa é aumentar a presença de speakers internacionais, segundo Wagner Lopes.

— A gente também tem o objetivo de seguir aumentando a participação de mulheres na programação. E de pessoas pretas, negras também. A gente não pode falar de inovação sem ter uma diversidade de pessoas que estão transmitindo aquele conteúdo.

Entre os nomes confirmados, estão:

Arturo Nuñez, fundador da AIE Creative

Kim Farrell, global head of creators TikTok

Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil

Alexandre Baldy, vice-presidente sênnior BYD do Brasil

Marcelo Lombardo, fundador e CEO da Omie

Simone Oliveira, da Eve Air Mobility

Mauricio Chamati, co-founder Mercado Bitcoin & Jumpad

Alessia Rullo, design director Roche Diagnostics

Hernán Kazah, um dos fundadores do Mercado Livre

A tagline do evento será "Human by design", focar na tecnologia, mas centrada no ser humano.

China Day

Além dos três enfoques da edição, outra novidade compartilhada foi a criação do conceito de trazer o dia de um país. Para 2026, foi escolhida a China.

— Na edição de 2026, a gente vai trazer o China Day, quer dizer, vamos ter um dia para abordar temas do país, trazer essa conexão mais importante. A gente está vendo toda essa pujança da China na questão tecnológica, e principalmente de inteligência artificial, então é algo que a gente quer trazer uma luz — completou Hopf.

Com o China Day, o South Summit espera aproximar, ainda mais, o mercado chinês ao brasileiro e também se fortalecer como um evento global. Na última edição, foi registrado um público diverso, com mais de 60 nacionalidades entre os participantes.

Estrutura

Tradicionalmente realizado no Cais Mauá, o South Summit deve ocupar espaços da Usina do Gasômetro como área de apoio de atividades paralelas.

No cais, haverá um corredor coberto, pela primeira vez, na área externa. O objetivo é proteger os participantes da chuva e do calor.