"Influencer" Galo Fu morre aos seis anos em Porto Alegre

O Galo Fu, influencer nas redes sociais, morreu nesta segunda-feira (27). O animal já estava debilitado nos últimos tempos, com dificuldade para se locomover. A informação foi confirmada pela tutora de Fu, a cirurgiã-dentista Anete Michel, 49 anos.
"Com muita tristeza, comunico que o Fu partiu. Ele fez a passagem estando onde ele sempre quis estar nesses 6 anos e meio, no meu colo", publicou a tutora nas redes sociais do animal.
Segundo Anete, ele teve uma infecção após um procedimento realizado em decorrência da artrose, com a qual convivia desde pequeno. Nos últimos dias, ele ficava no colo da tutora ou numa caixa adaptada, sob efeito de medicação.
Influencer e personagem de livro
Com seis anos de idade, a ave costumava ser retratada em poses divertidas por diferentes pontos turísticos de Porto Alegre e de outras cidades do Rio Grande do Sul
Em 2023, a moradora do bairro Santana, na Capital — e tutora de Fu —, lançou o livro O Galo Fu — Uma fábula baseada em fatos reais. A publicação tem sido utilizada em escolas infantis. Na época do lançamento, o pet já era conhecido por seguidores na internet.
No prédio onde vivia, no bairro Santana, Fu era uma celebridade. Segundo a tutora, os vizinhos até gostavam quando a ave de 2,8 quilos canta em torno das 5h50min.
O galo dormia no sofá da sala e comia grãos como milheto, painço, girassol, gergelim, trigo e arroz; além de couve-flor, mamão — sua grande paixão — e outras frutas. Quando a cirurgiã-dentista precisava sair de casa para algum compromisso, o galináceo reclamava e emitia os conhecidos sons de cocoricó e mexia as asas de forma agitada.