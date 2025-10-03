Porto Alegre

Rua Espírito Santo
Notícia

Incêndio em ônibus com mais de 50 adolescentes é registrado no Centro Histórico de Porto Alegre

Veículo vinha de Vacaria, na Serra, e realizava uma excursão em pontos turísticos da Capital

Caroline Garske

Ian Tâmbara

Júlia Ozorio

