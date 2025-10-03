Incêndio em ônibus com mais de 50 adolescentes é registrado no Centro Histórico de Porto Alegre

Um incêndio em um ônibus com estudantes da serra gaúcha foi registrado no Centro Histórico de Porto Alegre, por volta das 16h desta sexta-feira (3). No veículo, estavam 57 estudantes da cidade de Vacaria, dois professores e o motorista. Eles inalaram fumaça, receberam atendimento e passam bem.
Os alunos do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, com idades entre 15 e 17 anos, vieram para a Capital em excursão escolar. Visitaram o Museu da PUC e o Palácio Piratini, de onde tinham recém saído para se dirigir ao Barra Shopping Sul.
— Na descida da Rua Espírito Santo, o motorista do ônibus bate nos fios de alta tensão da via, de energia elétrica. Então, ele para o ônibus, segundo o relato, aciona o freio de mão, desce e, quando ele vai verificar o ônibus, (o veículo) inicia um deslocamento, começa a descer por conta própria com as pessoas dentro do ônibus — explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker.
Testemunhas relatam que, ao bater nos fios de alta tensão, o ônibus pegou fogo. Todos foram retirados do coletivo e ninguém chegou a ficar ferido, de acordo com o comandante. Houve apenas inalação de fumaça. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e controlou a situação.
Luís Eduardo de Vargas, 29 anos, estava voltando para casa de bicicleta, quando viu o ônibus incendiando, e ajudou a resgatar os adolescentes.
— Eu estava chegando na Borges de Medeiros, na esquina, e eu pedalei mais rápido, porque eu sabia que era algo aqui na frente de casa. Quando eu cheguei, vi o ônibus pegando fogo. Eu não pensei duas vezes, eu joguei minha bicicleta no chão, procurei alguma coisa que eu pudesse quebrar, e achei um pedaço de pedra no chão — conta.
De acordo com Vargas, outro homem o ajudou a liberar as janelas, usando um pedaço de ferro.
— Estava todo mundo com medo de explodir o ônibus. Só que já estava pegando muito fogo por dentro, e tinha muita gente ainda dentro. Então não tinha o que fazer, era ajudar ou ficar olhando — relata.
Ônibus colidiu em 10 carros, e fogo se alastrou para edifício
Ao descer de forma desgovernada, a Rua Espírito Santo, que é uma via íngreme, o ônibus colidiu em 10 veículos: nove carros e uma motocicleta. O primeiro veículo que foi atingido foi o de Leonardo Joner, 37 anos.
— Quando eu vi aquele ônibus desgovernado descendo, eu pulei pela janela do carona, me joguei na calçada — descreve Joner, que recém tinha saído do trabalho quando ocorreu o acidente.
O ônibus acabou parando entre as ruas Demétrio Ribeiro e Fernando Machado ao colidir em um edifício, que tem 32 apartamentos. As chamas acabaram se alastrando para o prédio, atingindo 10 unidades.
— Acabou queimando alguma coisa interna dos apartamentos, dos dormitórios desses imóveis — explica o síndico do edifício Rafael Mascolo.
O prédio foi evacuado e interditado por questão de segurança. Uma nova vistoria será realizada na manhã de sábado (4) para avaliar a liberação do edifício. Os moradores foram para casas de amigos e familiares.
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que a prefeitura dará "todo apoio" aos atingidos pelo acidente.
— Se tiver algumas pessoas que não têm lugar para ir, eu vou dar um jeito de resolver, num hotel, em algum lugar, até resolver amanhã (sábado) — afirmou na noite de sexta, quando foi ao local do acidente.
"Todo mundo saiu correndo apavorado"
Pai de um dos adolescentes que estava no ônibus, Miro Santos, de 59 anos, conta que o filho e os colegas saíram de Vacaria ainda na madrugada da sexta para visitar a Capital. Durante o dia, o filho compartilhou fotos e trocou mensagem com o pai, relatando o passeio. No entanto, no final do dia, Miro soube do acidente.
— O meu filho estava na parte superior quando o acidente aconteceu. Ele disse que nessa hora todo mundo saiu correndo, apavorado. Todos conseguiram sair do ônibus e ninguém se feriu. As professoras já tranquilizaram eles e nós, os pais. Foi um choque, porque a gente nunca espera uma notícia dessas. A gente fica apreensivo até eles chegarem em casa, mas o pior já passou.
Conforme Elisete Fernandes, vice-diretora do turno da tarde do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, os alunos do terceiro ano do Ensino Médio viajaram a Porto Alegre para realizar uma visitação pedagógica. Além do Palácio Piratini, eles também conheceram o Museu da PUC.
Em publicação no Facebook, o instituto comunicou que "todos os seus alunos e professores envolvidos no sinistro em Porto Alegre estão bem e sendo atendidos e acolhidos na ACM, e seu retorno já está sendo providenciado".
A escola também informou que a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e a 23ª Coordenadoria Regional de Educação estão dando todo suporte necessário.
O grupo aguarda a chegada de um ônibus, enviado pela empresa que fez o transporte até a Capital.
Bloqueio no trânsito
Por volta das 19h desta sexta-feira, o ônibus começou a ser retirado da via. A Rua Espírito Santo, entre a Demétrio Ribeiro e a Duque de Caxias está bloqueada até o fim do trabalho da perícia.
Nota da Seduc:
"A Secretaria da Educação do Estado está acompanhando os desdobramentos do acidente com um ônibus escolar que transportava professores e estudantes do Curso Normal e da 3º série do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, de Vacaria. Eles estavam no Centro Histórico de Porto Alegre para um projeto de estudos, quando o motorista perdeu o controle do veículo. Dois adolescentes foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre por inalação de fumaça, mas passam bem. Os demais estão sendo atendidos pelo Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar da Secretaria da Educação."